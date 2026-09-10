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Hermosas fotos: Registran por primera vez un águila arpía en el Valle del Cauca

Esta ave es considerada una de las rapaces más imponentes del planeta. Su avistamiento quedará para la historia de la biodiversidad en el país.

  • Avistaron una águila arpía en San Cipriano, ubicada en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. FOTOS: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
    Avistaron una águila arpía en San Cipriano, ubicada en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. FOTOS: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
El Colombiano
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hace 25 minutos
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Un evento extraordinario se registró en una zona rural del Valle del Cauca, donde fue avistada un águila arpía, cuyo nombre científico es Harpia harpyja, y considerada una de las aves rapaces más imponentes del planeta.

El hallazgo ocurrió en la reserva San Cipriano, ubicada en el municipio de Buenaventura, cuando los integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca, liderada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), realizaban una jornada de observación de aves.

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En esta jornada participaron los fotógrafos profesionales Diego Fernando Mejía, Maribel Rivera, Crhistian Trejos, Leidi Johanna Hidalgo, Javier Roa y Alejandro Vera.

“Todo comenzó cuando Maribel me advirtió de la presencia de una enorme ave rapaz sobrevolando el área. Minutos después, Crhistian logró localizarla nuevamente cuando se posó en un árbol y, aunque inicialmente no teníamos certeza sobre su identidad, conseguimos obtener fotografías y videos que posteriormente compartimos con otros expertos y comunidades de observadores de aves”, dijo Diego Mejía.

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Después de constatar las características de este imponente ejemplar y de consultar con especialistas, se corroboró que, en efecto, se trataba de un águila arpía de gran tamaño, asociada a bosques tropicales. También sería uno de los principales depredadores de los ecosistemas donde suele habitar.

“Para nosotros, como pajareros que ya llevamos bastante tiempo en esto, fue como llegar al cielo con este hallazgo”, añadió el fotógrafo Mejía, quien recordó que el momento fue motivo de celebración y aplausos.

Milton Reyes, biólogo experto en aves de la CVC, expresó que este avistamiento no se había registrado anteriormente y, por ende, no existía un registro documentado de esta especie. “La literatura sobre la distribución del águila arpía en Colombia ha reportado históricamente su presencia principalmente en regiones como el Chocó, la Amazonía y sectores de la Orinoquia”, expresó.

Para esta entidad del departamento, la documentación obtenida en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos San Cipriano y Escalerete constituye un aporte relevante para el conocimiento de la distribución de esta especie en el país.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue avistada el águila harpía en el Valle del Cauca?
El águila harpía fue avistada en la reserva San Cipriano, en el municipio de Buenaventura, durante una jornada de observación de aves.
¿Cuál es el nombre científico del águila harpía?
El nombre científico del águila harpía es Harpia harpyja, una especie de ave rapaz asociada principalmente a bosques tropicales.
¿Por qué el avistamiento del águila harpía es relevante para Colombia?
El avistamiento es relevante porque, según la CVC, no existía un registro documentado anterior de esta especie en ese lugar, por lo que las fotografías y videos obtenidos aportan información sobre su distribución en Colombia.

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