En video | Gobernación de Atlántico abre investigación por toro al que le prendieron fuego en los cuernos en Sabanalarga

La imagen de un toro corriendo desesperadamente con su cornamenta ardiendo en llamas en medio de una multitud desató una intensa ola de indignación y rechazo en Colombia. El momento, grabado durante las corralejas de Sabanalarga, Atlántico, muestra al animal desorientado persiguiendo a las personas en la arena mientras varios de los asistentes dentro del ruedo celebraban la escena. La difusión masiva de las imágenes convirtió el festejo en un debate sobre la efectividad de los controles gubernamentales frente a la protección animal.
Ante la gravedad de los hechos, colectivos de bienestar animal como la Plataforma ALTO exigieron a las autoridades competentes un informe urgente sobre el estado de salud del bovino tras la prolongada exposición al fuego y cuestionaron que este tipo de prácticas se continúen permitiendo.