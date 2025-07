Así es Los bosques. Tejiendo lo invisible, la nueva exposición del Jardín Botánico de Medellín

Frente a la ceiba centenaria, todos se detienen. No es una pausa obligada, es una especie de respeto silencioso. Sus ramas se abren como brazos que han sostenido demasiado, como testigos de un siglo de ciudad. La llaman el “árbol abuelo”, y no es solo un referente vegetal: es el umbral simbólico de Los bosques. Tejiendo lo invisibl e , la nueva exposición del Jardín Botánico de Medellín , pues a partir de ahí, el recorrido atraviesa senderos naturales y preguntas esenciales sobre aquello que nos sostiene sin que lo miremos.

Una de las estaciones más íntimas es la dedicada a las fotografías del ingeniero forestal Sebastián Ramírez. Son 106 en total, tomadas en bosques del Chocó, Guainía, Nariño, Huila y La Guajira. Sin embargo, en ellas hay una ausencia que pesa: lo que no pudo registrarse. “Se estima más o menos que el 20% de la diversidad de Colombia está aún por descubrir”, señala Claudia. Así, la muestra no solo exhibe lo visible: nos confronta con la ignorancia y con la responsabilidad que esta implica.

Esa misma invitación —a ver lo que suele permanecer oculto— toma una forma viva en el bosque andino, núcleo estructural de la exposición. Esta colección, que replica las condiciones ecológicas de la cordillera Central, permite explorar fenómenos como la “timidez de las copas”, las adaptaciones morfológicas de las hojas o la comunicación química entre raíces, y más que entregar información, busca activar una experiencia: la posibilidad de caminar dentro de un sistema interdependiente.

Desde ahí, todo en la exposición parece recordarnos que lo esencial es lo que no se ve, y que conservar no es solo proteger lo bello, sino también lo desconocido. “¿Cómo vamos a conservar lo que no vemos?”, se pregunta Claudia. No como una imposición, como una semilla que, bien sabe, cada quien decide si cuidar o no.

Entérese de más: 10 curiosidades para ver en el Jardín Botánico

La exposición estará abierta durante tres meses, con entrada libre. Quienes entren no encontrarán respuestas, pero sí preguntas que crecen lentamente, como raíces que se abren paso bajo tierra.