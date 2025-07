Motociclista capturado reveló cómo lo contactaron por videollamada para planear el atentado contra Miguel Uribe

“En el procedimiento judicial fueron incautados elementos que darían cuenta de su posible participación en los hechos”, dijo la delegada para la Seguridad Territorial de Bogotá, Deicy Jaramillo Rivera.

Aunque no aceptó cargos, fue imputado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La versión entregada por González a los investigadores da cuenta de cómo se fraguó el atentado días antes, específicamente desde el 2 de junio, cuando recibió una videollamada mientras se encontraba en el barrio El Muelle, según el interrogatorio que conoció Caracol Radio.

Del otro lado de la pantalla estaba Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, presunto coordinador del atentado que hoy también está judicializado por estos hechos.

‘Chipi’ le dijo que “necesitaba un man para que le haga un homicidio” en esa primera comunicación. También reveló que necesitaba que el crimen fuera perpetrado por un menor de edad, por lo que necesitaba que González hiciera la tarea de transportar al sicario en la fuga.

En esa charla, ‘Chipi’ dice “que él no va a poner ninguna plata de primeras porque a él ya le habían robado once millones igual, o sea, pagando una vuelta que no habían hecho”.

El 6 de junio, un día antes del atentado, por videollamada ‘Chipi’ le mostró al joven que ejecutaría el ataque y le dijo: “A él es al que usted va a sacar mañana”.

El día del atentado, según el testimonio de González, ‘Chipi’ le ordenó ir al parque ‘El Golfito’, donde se perpetraría el ataque. Para asegurar su desplazamiento, le envió $20.000 pesos para tanquear su moto.

Sin embargo, según reveló en su propio testimonio, González llegó tarde al punto de encuentro, ubicado en una de las esquinas cercanas al parque El Golfito, donde ocurrieron los disparos. El adolescente fue capturado por la Policía minutos después del ataque, mientras intentaba huir a pie.

Más tarde, recibió una llamada por WhatsApp de alias ‘El Viejo’, quien le ordenó ir inmediatamente a un prostíbulo conocido como “el puteadero del Paisa”. Allí estaban alias ‘Costeño’ y una mujer (alias ‘Gabriela’).

En el establecimiento, según González, recibió una amenaza. “‘Chipi’ estaba muy contento, alegre, y me dice estas palabras: ‘Cabrón, usted no sabe nada, hijo de perra. Si llega a pasar algo, le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa’”, relató.

En su confesión, el motero reconoció que le habían ofrecido $10 millones. Afirmó que no sabía que el blanco del atentado era el senador Uribe hasta el día de los hechos.

“Si hubiera sabido que era el senador, le habría cobrado hasta 20 [millones]. No le caminé esa vuelta porque no me habían girado todavía ninguna plata”.

Con González, ya son seis los judicializados por su presunta participación en el atentado. La Fiscalía sigue recolectando pruebas y el proceso avanza contra los señalados cómplices de este ataque.