Fenómeno de El Niño dispara dengue y enfermedades: experta advierte síntomas, señales de alarma y qué no hacer

El fenómeno de El Niño no solo trae sequías y altas temperaturas. En nueve regiones del país, el calor extremo está acelerando la reproducción del mosquito Aedes aegypti y favoreciendo la proliferación de bacterias en alimentos y agua mal conservada, con un aumento visible de casos de dengue y enfermedades gastrointestinales. Carmen Hernández, directora nacional de Gestión Integral del Riesgo en Salud de Bienestar IPS, explica qué está ocurriendo biológicamente, cómo distinguir los síntomas y cuáles son las señales que obligan a ir de inmediato a urgencias.

¿Por qué el calor acelera el contagio?

En entrevista con EL COLOMBIANO, la especialista señala que las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño favorecen que el mosquito Aedes aegypti complete su ciclo de vida más rápidamente, pasando de huevo a adulto en menos tiempo. Pero el efecto no se detiene ahí. El calor también acelera la replicación del virus del dengue dentro del mosquito, aumentando su capacidad de transmitir la enfermedad. En paralelo, las temperaturas elevadas favorecen la proliferación de bacterias como Escherichia coli y salmonella en alimentos y agua contaminada o mal conservada, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones alimentarias. Además, durante las sequías, muchas familias almacenan agua en tanques, albercas, baldes o recipientes para garantizar el suministro. Pero cuando esos depósitos permanecen destapados o no reciben limpieza periódica, se convierten en criaderos ideales para el mosquito transmisor del dengue. Hernández es enfática en las medidas preventivas: “Mantener los recipientes completamente tapados, lavar periódicamente los depósitos y eliminar cualquier acumulación de agua estancada dentro o alrededor de la vivienda”.

¿Cómo distinguir el dengue?

Aunque las manifestaciones clínicas pueden parecer similares, la especialista aclara que hay diferencias importantes. Por ejemplo, en el dengue predomina la fiebre alta de inicio súbito, el dolor de cabeza intenso, “el dolor retroocular, es decir, en la parte posterior de los ojos, y los dolores musculares y articulares”. En las infecciones respiratorias virales suelen aparecer congestión nasal, tos, dolor de garganta y estornudos. Por otro lado, el agotamiento o golpe de calor se caracteriza por sudoración excesiva, sed intensa, mareo, debilidad y elevación de la temperatura corporal tras una exposición prolongada al calor. Cuando ese cuadro avanza pueden aparecer confusión, desorientación y alteración del estado de conciencia, lo que constituye una urgencia médica. Hay que tener en cuenta que, en niños menores de cinco años, cualquier fiebre persistente o deterioro del estado general debe ser valorado por un equipo de salud de forma inmediata.

Lo que no debe hacer

Uno de los mensajes más importantes de Hernández es evitar la automedicación. Hernández explica que, en pacientes con dengue, “medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente cuando la enfermedad afecta las plaquetas o altera la coagulación”. Esto puede favorecer sangrado de encías o nariz, aparición de moretones o, en casos graves, hemorragias internas. Ante la sospecha de dengue, la recomendación es consultar antes de tomar cualquier medicamento. Otro mito frecuente tiene que ver con la hidratación. Las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, favorecen la pérdida de líquidos y pueden empeorar la deshidratación. Las sales de rehidratación oral, en cambio, contienen una concentración específica de agua, sodio, potasio y glucosa diseñada para facilitar la absorción intestinal de líquidos. Las mezclas caseras no siempre logran ese equilibrio y pueden agravar el problema. En casos de diarrea, vómito o deshidratación significativa, las sales de rehidratación oral siguen siendo la opción recomendada. En cuanto a los repelentes aprobados por las autoridades sanitarias, esos son seguros con niños si se usan correctamente. “Las recomendaciones incluyen aplicarlos siguiendo las instrucciones del fabricante, evitar el contacto con ojos, boca y mucosas, y aplicarlos primero en las manos del adulto para luego distribuirlos sobre la piel del niño”. Lea también: Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento

Señales para ir a urgencias

Hernández enumera los signos de alarma que requieren traslado inmediato a un servicio de urgencias: -Dificultad para respirar -Deshidratación severa con boca seca -Ojos secos o llanto sin lágrimas en niños pequeños -Vómito persistente -Sangrado por encías o nariz -Aparición de moretones sin causa aparente -Somnolencia excesiva o alteración del estado de conciencia -Convulsiones -Dolor abdominal intenso -Fiebre persistente por más de 48 a 72 horas, o temperatura corporal superior a 40 grados centígrados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: