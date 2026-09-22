En video | Un caimán sorprendió a turistas en el Tayrona y recibió una “calle de honor” en la playa

Un caimán apareció el domingo 20 de septiembre en una playa del Parque Nacional Natural Tayrona, en el sector de Cabo San Juan del Guía, Magdalena, mientras varios turistas permanecían en la zona. El animal llegó a la playa y avanzó entre los turistas. Quienes estaban en el lugar se retiraron para dejarle espacio y permitir que continuara su recorrido.

El Tayrona es un área protegida en la que confluyen bosques secos, bosques húmedos y nublados, manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas. Esa variedad de ecosistemas permite la presencia de numerosas especies de fauna terrestre y marina. Parques Nacionales señala que en el área habitan mamíferos, aves, reptiles y distintas especies marinas, entre ellas el caimán aguja, que tiene en el Tayrona una de las poblaciones presentes en el Caribe colombiano.

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Por eso, la especie ha sido registrada en distintos sectores del parque, incluidas playas, lagunas costeras y zonas rocosas. En esta ocasión, los turistas se apartaron y dejaron libre el paso del animal, haciendo una especie de “calle de honor”; algunos grabaron con sus celulares el recorrido y, cuando terminó de atravesar la zona, se escucharon aplausos.