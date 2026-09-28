“Hagan lobby, pero de frente a la ciudadanía”: alcalde defendió regulación a viviendas turísticas en el POT

El debate por el futuro de la vivienda turística en Medellín sigue encendido. Luego de que en el Concejo se empezaran a discutir los cambios que se buscan adoptar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular esa actividad, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que su gobierno no tiene previsto echarse para atrás en esa tarea.
En medio de una controversia cada vez más álgida, el mandatario denunció que en el Concejo se estaría dando un fuerte lobby por parte de las empresas dedicadas a intermediar en ese negocio de las rentas cortas.
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“No puede ser que una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública. Aquí no va a haber discusiones a puerta cerrada. De una vez lo advierto. Nosotros ya radicamos el POT al Concejo de Medellín. La discusión es totalmente pública, así como lo hemos tenido estos dos años de elaboración”, dijo.
Las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez se produjeron este lunes en medio del inicio del Climate Week, evento en el que varios líderes nacionales e internacionales llegaron a Medellín a hablar sobre cambio climático.