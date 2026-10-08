¿Venta de arepas en comunas de Medellín, bajo el control criminal? Solo venden dos marcas en estos barrios

“Por acá solo llegan esas dos marcas desde hace un año. Antes venían otras pero no entendemos por qué no volvieron”, dijo el empleado de un minimercado del barrio Doce de Octubre, de Medellín, sobre lo que ocurre con la venta de este producto básico de la canasta familiar en esa zona. Según el sector, el fenómeno se repite, aunque con diferentes marcas. Así quedó evidenciado en un recorrido que hizo EL COLOMBIANO por los barrios Doce de Octubre, Kennedy y Castilla, en el nororiente de la ciudad. Al visitar 15 negocios de estos tres barrios encontramos que solo ofrecían las mismas dos marcas de su sector, aunque los comerciantes no daban una explicación clara al respecto o simplemente evadían cualquier pregunta. “Solo tenemos esas dos marcas. Por acá no se vende ninguna otra porque esa es la que nos reparten”, explicó un tendero del barrio Kennedy, quien incluso tenía problemas de suministro por la poca cantidad que le llevaron.

Cada paquete de arepas, según el tamaño y la decisión del comerciante, se vende entre los $3.200 y $3.700, aunque manteniendo una línea de precios. Solo los principales almacenes de cadena que están en este territorio manejan marcas distintas. Según las autoridades y algunos expertos del conflicto armado, esto se debería a un presunto control de las bandas criminales para que solo se comercialicen las marcas que ellos permitan, incluso llegando a intimidar a quienes decidan vender sus productos por fuera de sus reglas. El concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón, explicó que este fenómeno no solo se presenta con las arepas, sino también con los huevos, el gas propano y hasta con lácteos como el yogur. Entérese: Proponen que Bellavista sea la primera cárcel del país en la que no entre “ni la señal de la Santa Cruz” “Cuando ejercí como secretario teníamos conocimiento de este fenómeno en las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (La Candelaria). Ahora vemos que esto se agudizó en el noroccidente de la ciudad”, aseguró.

Así procederían las bandas

De acuerdo con fuentes judiciales, los criminales interceptarían a los distribuidores de los productos sobre los que ellos buscan obtener beneficios criminales, ordenándoles no volver a esos barrios. Incluso obligarían a cerrar negocios de emprendimientos que no vayan con sus lineamientos. “En los alrededores de la Unidad Intermedia del Doce de Octubre, unas personas montaron un negocio para fabricar arepas, pero hace como cuatro meses los obligaron a cerrar. Lo mismo pasó con un señor que pasaba gritando que vendía arepas y hace como 20 días le dijeron que no podía volver”, dijo un residente de este barrio. El objetivo de los criminales es poder aprovechar la mayor rentabilidad posible de toda la canasta familiar, sin tener que recurrir a la extorsión directa y teniendo todo el control de lo que se vende. Jorge Andrés Rico, docente, investigador y analista, explicó que “a través de la coacción, la intimidación y el miedo, ellos buscan que sus productos se vendan en los barrios, buscando controlar el mercado y evitando que entren otras que no pueden regular”.

¿Por qué dos marcas?

Aunque estas estructuras operan desde la ilegalidad, se aprovechan de algunas leyes para evitar conflictos con las autoridades. Una de ellas es la Ley 1340 de 2009, que rige la libertad de competencia económica, evitando cualquier monopolización. Le puede interesar: El ‘gota a gota’ cobra intereses hasta 382% a las personas y 666% a las empresas: Colombia Fintech “La metodología en todos los barrios es que siempre haya dos marcas porque el objetivo es que cuenten con una eventual defensa. Esto lo hacen apoyado de un cuerpo de abogados penalistas que los asesoran en estos temas”, explicó el concejal Tobón. Bajo este argumento se explicaría por qué en los tres puntos que visitamos se veían en todos los establecimientos solo dos marcas, las cuales solo variaban dependiendo del barrio. Lo que más preocupa a las autoridades es que muchos de estos productos no tendrían garantizados los controles sanitarios para su fabricación, principalmente los más delicados como son los lácteos. “No sabemos bien qué tipo de controles se hacen para fabricar estos productos y si no representan algún riesgo para las comunidades”, señaló el exsecretario de Seguridad.

¿Cuál es el origen?