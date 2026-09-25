Vendedor de arepas fue agredido con una piedra por un habitante de calle en Medellín: su estado de salud es crítico

Un nuevo caso de intolerancia y violencia en el que estaría implicado un habitante de calle se registró en Medellín este jueves al final de la tarde, cuando un comerciante de arepas fue golpeado con una piedra en el centro de la ciudad. Su estado de salud es crítico.

Según familiares de Jorge Mario Restrepo, el hombre de unos 58 años, herido, y quien se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas, la Policía capturó, con ayuda de ciudadanos, al agresor y este viernes en la mañana están instaurando la debida denuncia penal.

“Lo que me alcanzó a contar es que estaba repartiendo sus arepas. En ese momento, un vigilante discutía con un habitante de calle y este lanzó una piedra. Lo que le dijo a la Policía luego de que lo capturara es que la agresión se debió a que no le quisieron dar una gorra”, dijo María Fernanda Restrepo, hija del vendedor herido.