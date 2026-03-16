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Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín

El camión de carga fue inmovilizado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

  • A la izquierda, las imágenes de las cámaras del Centro de Control y Tránsito de Medellín; a la derecha, el camión de carga inmovilizado. FOTOS Secretaría de Movilidad.
    A la izquierda, las imágenes de las cámaras del Centro de Control y Tránsito de Medellín; a la derecha, el camión de carga inmovilizado. FOTOS Secretaría de Movilidad.
  • Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín
El Colombiano
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hace 3 horas
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Con ayuda de las 280 cámaras que tiene el Centro de Control y Tránsito de Medellín y el apoyo ciudadano, las autoridades identificaron un vehículo implicado en la muerte de una motociclista que tuvo lugar a principios de marzo en la capital antioqueña; este hecho se registró en la carrera 63 entre las calles 52 y 53, donde la víctima, producto del siniestro, perdió la vida.

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Una vez el vehículo se dio a la fuga, se le hizo seguimiento desde la central por medio de las cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, mientras agentes de tránsito, articuladamente, se desplegaron por vías específicas con el fin de dar con el paradero del camión de carga implicado en el suceso.

“Gracias a esta reacción oportuna y al trabajo articulado y coordinado se ubicó, en una bodega, un vehículo que, por las características y las evidencias físicas, podría tener responsabilidad en el siniestro vial, realizando la plena identificación del conductor y la inspección técnica al vehículo”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Desde la administración municipal se reiteró a la ciudadanía la importancia de notificar a tiempo este tipo de novedades, y más cuando un conductor involucrado en un accidente de tránsito, que deriva en lesiones a una o más personas, escapa del sitio.

“Reiteramos el llamado a todos los conductores: cuando se presente un siniestro vial, quédense en el lugar, auxilien a la víctima, informen al 123 y no se fuguen del lugar, porque, sí o sí, los vamos a ubicar y su situación judicial se complicaría. A la ciudadanía, si presencia un siniestro vial y el responsable se da a la fuga, por favor, reporte de inmediato la placa y la ubicación exacta al número de emergencia. Esta información es fundamental para activar el seguimiento desde el Centro de Control de Tránsito y apoyar la localización de dichos vehículos”, agregó el secretario.

El vehículo fue inmovilizado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación y determinar las responsabilidades que haya a lugar.

Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín

Accidentes con motociclistas, los más frecuentes en Medellín

Los accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas, son los que mayor cantidad de atenciones han requerido por parte del Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud de Medellín, con 1.188 casos, de acuerdo con los registros recolectados durante enero de este 2026.

Estos hechos equivalen al 55,8 % de las atenciones médicas por parte del personal de salud distrital, hechos relacionados con colisiones y caídas de motociclistas, en muchos de los casos con requerimiento de traslado a centros asistenciales.

Las principales causas que llevan a que se registren esta clase de siniestros, de acuerdo con el Observatorio de la Secretaría de Movilidad de Medellín, tienen que ver con desobedecer las normas de tránsito, los excesos de velocidad, las impericias en el manejo o no respetar las intersecciones.

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Los conductores y pasajeros de motocicletas también son los que más muertes provocan en las vías de Medellín, puesto que de los 31 fallecimientos que se registran este año por esta clase de hechos, 20 eran personas que se movilizaban en estos vehículos.

De estos fallecimientos destaca que nueve de los motorizados perdieron la vida luego de impactar contra objetos fijos como postes, árboles y el propio pavimento. Otros cuatro murieron en choque con carros, cuatro más en choque de motos, uno perdió la vida en una colisión contra un bus, uno más perdió la vida contra un camión y el restante contra un tractocamión.

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