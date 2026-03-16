Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín

Con ayuda de las 280 cámaras que tiene el Centro de Control y Tránsito de Medellín y el apoyo ciudadano, las autoridades identificaron un vehículo implicado en la muerte de una motociclista que tuvo lugar a principios de marzo en la capital antioqueña; este hecho se registró en la carrera 63 entre las calles 52 y 53, donde la víctima, producto del siniestro, perdió la vida. Lea más: Atención conductores: inicia instalación de cámaras de fotodetección en La Seca, Bello Una vez el vehículo se dio a la fuga, se le hizo seguimiento desde la central por medio de las cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, mientras agentes de tránsito, articuladamente, se desplegaron por vías específicas con el fin de dar con el paradero del camión de carga implicado en el suceso. “Gracias a esta reacción oportuna y al trabajo articulado y coordinado se ubicó, en una bodega, un vehículo que, por las características y las evidencias físicas, podría tener responsabilidad en el siniestro vial, realizando la plena identificación del conductor y la inspección técnica al vehículo”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Desde la administración municipal se reiteró a la ciudadanía la importancia de notificar a tiempo este tipo de novedades, y más cuando un conductor involucrado en un accidente de tránsito, que deriva en lesiones a una o más personas, escapa del sitio. “Reiteramos el llamado a todos los conductores: cuando se presente un siniestro vial, quédense en el lugar, auxilien a la víctima, informen al 123 y no se fuguen del lugar, porque, sí o sí, los vamos a ubicar y su situación judicial se complicaría. A la ciudadanía, si presencia un siniestro vial y el responsable se da a la fuga, por favor, reporte de inmediato la placa y la ubicación exacta al número de emergencia. Esta información es fundamental para activar el seguimiento desde el Centro de Control de Tránsito y apoyar la localización de dichos vehículos”, agregó el secretario. El vehículo fue inmovilizado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación y determinar las responsabilidades que haya a lugar.

Accidentes con motociclistas, los más frecuentes en Medellín