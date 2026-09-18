¡Pilas con el carné! Medellín habilita más de 80 puntos de vacunación gratuita este fin de semana

Medellín tendrá este viernes 18 y sábado 19 de septiembre una nueva jornada de vacunación gratuita, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. La jornada hace parte de la Jornada Nacional de Vacunación y permitirá acceder sin costo a los biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), además de otras vacunas disponibles de acuerdo con la edad, las condiciones de salud y los antecedentes de cada persona. Lea más: ¿Pensando en adoptar? La cita en Premium Plaza para cambiarle la vida a un gato en Medellín Una de las novedades de esta jornada será la Vacunatón Nocturna, programada para este viernes 18 de septiembre. Los puntos habilitados tendrán atención en horario extendido, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, con el propósito de facilitar el acceso a quienes por sus horarios laborales o académicos no pueden acudir durante el día.

Mientras tanto, el sábado 19 se desarrollará la jornada principal, nuevamente con presencia en más de 80 puntos distribuidos por toda Medellín. Entre las vacunas disponibles están: Biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Covid-19, Virus del papiloma humano (VPH), Sarampión, Fiebre amarilla e Influenza. La aplicación dependerá de la edad, las condiciones de salud y los antecedentes de vacunación de cada usuario.

¿Quiénes pueden acudir?

La Secretaría de Salud hizo un llamado especialmente a madres, padres y cuidadores para que revisen los carnés de vacunación de los menores y comprueben si existen dosis pendientes. Sin embargo, la recomendación también está dirigida al resto de la población, teniendo en cuenta que los esquemas de vacunación contemplan diferentes etapas de la vida y que algunas vacunas requieren refuerzos o están indicadas para determinados grupos.

Entérese: Cuidado con los niños: estas son las infecciones que acechan en las aulas Antes de acudir, las familias pueden verificar el carné y llevarlo al punto de vacunación para facilitar la revisión del esquema. La Alcaldía recordó que mantener los esquemas de vacunación al día contribuye a la protección individual y también ayuda a reducir la circulación de enfermedades y a proteger a personas que, por diferentes circunstancias, pueden tener mayores riesgos frente a determinadas infecciones. Para consultar los puntos de vacunación que estarán habilitados este fin de semana puede dar clic aquí. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: