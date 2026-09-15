Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) cumple 90 años: de una Facultad de Derecho a forjar el barrio Laureles

En 1936, las reformas educativas del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo y el eco de la Guerra Civil española encendieron los ánimos en la Universidad de Antioquia, que entonces tenía la única Facultad de Derecho de la ciudad. Un grupo de profesores y estudiantes conservadores y católicos, que se sentían perseguidos por sus ideas, decidió no volver a las aulas. Encabezados por el profesor Alfredo Cock Arango —a quien un ministro llegó a señalar en el Senado de liderar una “conspiración” contra el Gobierno—, acudieron al arzobispo de Medellín, monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, con una idea: fundar su propia universidad católica.
Salazar y Herrera acogió la propuesta y, el 15 de septiembre de 1936, firmó el decreto que dio vida a la Universidad Católica Bolivariana, la primera universidad privada de Antioquia y la primera «bolivariana» de América Latina. Arrancó con 78 estudiantes y 25 profesores, y una sola carrera —Derecho—, en tres locales del Pasaje Bolívar, en el sector de Guayaquil, que el industrial Alejandro Ángel Escobar cedió gratis mientras la naciente institución encontraba su lugar. Su primer rector fue monseñor Manuel José Sierra. Al día siguiente, los estudiantes fundadores decidieron dedicarla al Libertador: de ahí el «espíritu bolivariano» que la universidad reivindica hasta hoy.