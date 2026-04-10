Alemán murió tras caer de un piso alto en hotel en Medellín, ¿qué fue lo que le pasó?

Tremendo susto se llevaron los huéspedes de un hotel en el occidente de Medellín luego de presenciar la muerte accidental de uno de ellos.

Según conoció EL COLOMBIANO, este viernes 10 de abril falleció el ciudadano alemán identificado como Erdinç Çakir, quien tenía 30 años. Al parecer, Çakir estaba hospedado en un hotel ubicado en el cruce de la carrera 81A con calle 34A del barrio La Castellana.

Estando allí, habría subido a una parte alta de la edificación a fumarse un cigarrillo; sin embargo, al parecer se habría resbalado. Producto de la caída, recibió varios golpes que le terminaron causando la muerte.

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En marzo de este año, el ciudadano estadounidense Christopher Ryan Galusha, de 32 años, fue hallado muerto en un apartamento de El Poblado.

El cuerpo fue encontrado sobre la cama de una de las habitaciones y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Mientras que el 26 de enero, Dirk Christian Martin Frankenne, un canadiense de 43 años que llevaba viviendo dos años en Medellín, cayó desde el décimo piso de una torre en Castropol, perdiendo la vida instantáneamente.