Discusión en medio de un negocio dejó un muerto, un herido y un capturado en la comuna 13 de Medellín

Un encuentro entre varias personas para hacer un negocio acabó en una balacera que dejó a un hombre muerto y a otro herido en un callejón del barrio El Salado, en la comuna 13 (San Javier), de Medellín. La persona que habría disparado se puso a disposición de las autoridades. Ocurrió a las 7:47 de la noche del pasado domingo en la calle 41A con la carrera 118, en este barrio del occidente de Medellín, cuando tres hombres se encontraron para cerrar una negociación, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

En ese momento se presentó una confusa situación y esto dio origen a una confrontación y la víctima de este hecho delictivo desenfundó un arma de fuego. Acto seguido, disparó contra ambos, propinándoles varios disparos mientras intentaban escapar por unas escaleras. Entérese: Cayó en El Poblado, Medellín, uno de los más buscados de Costa Rica, cabecilla de un clan criminal familiar En el sitio quedó el cuerpo sin vida de Juan Alberto Gómez Martínez, de 48 años, quien era una de las personas que había acudido al encuentro para hacer la negociación. Recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, el cual hizo que se desplomara en unas escaleras, falleciendo en el sitio. Otra de las balas impactó a un hombre de 47 años, quien debió ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, con una herida de arma de fuego en el pecho que no comprometió su vida. De acuerdo con las autoridades, esta persona estaba yendo para su vivienda cuando se produjo el tiroteo, pero no tendría relación con el altercado inicial. Le puede interesar: Septiembre fue el mes más pacífico de Medellín en 50 años Ante las autoridades, en el CAI de la Policía del barrio El Salado, se presentó René Lopera Sierra, de 42 años, quien entregó un arma de fuego, la cual será investigada para establecer si esta fue usada para dispararle a las otras personas implicadas en esta situación.

Según algunos testigos, el fallecido portaría un arma de fuego que habría sido usada en este tiroteo, pero cuando los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para hacer la inspección judicial, no la encontraron. Se investiga si alguna persona se la llevó o si nunca hubo una en esta confrontación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con la muerte de Gómez Martínez son 198 homicidios en Medellín, si se suman los casos en los que hubo participación de la fuerza pública y los catalogados como Defensa del Bien Jurídico, categoría en la que quedó incluido este hecho según las autoridades. Bloque de preguntas y respuestas: