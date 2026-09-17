¡Pilas! Desde hoy y hasta el 2 de octubre estará suspendida la Línea K del Metrocable

Desde este jueves 17 de septiembre, la Línea K del Metrocable, que conecta las estaciones Acevedo y Santo Domingo, permanece fuera de servicio debido a los trabajos de mantenimiento anual que realizará el Metro de Medellín.
La suspensión se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, por lo que el sistema volverá a prestar servicio normalmente a partir del sábado 3 de octubre de 2026.
Lea más: Así van las obras más grandes que le están cambiando la cara a Medellín
Durante este periodo, los usuarios que habitualmente utilizan este cable tendrán que recurrir a las rutas de transporte integradas dispuestas por el Metro para facilitar sus desplazamientos entre los sectores que normalmente atiende la Línea K.