Le dieron cadena perpetua en Estados Unidos a abusador serial de menores de edad en Medellín

Este profesional del área farmacéutica, quien se presentaba como Cris para tratar de ocultar al máximo su verdadera identidad , entregaría 300.000 pesos y un teléfono iPhone, por lo general, de las referencias 7 u 8, a cambio de que sus víctimas accedieran a sus pretensiones sexuales y no lo denunciaran por ello.

De acuerdo con una de las conversaciones de este proceso, Correa se habría comunicado con esta mujer y le dijo: “Ok, entonces, $300.000 para ti y $300.000 para ella y un iPhone 7 u 8 Plus. Necesitas estar en el baño, por favor, para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar del dolor. Así sabrá que no hay vuelta atrás”.