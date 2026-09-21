Se intentaron robar la alcancía de las limosnas de la Catedral Metropolitana, de Medellín: esto fue lo que pasó

Después de finalizada una de las eucaristías del domingo, ocurrió un intento de hurto de la alcancía de las limosnas de la Catedral Basílica Metropolitana, en el centro de Medellín, luego de que varias personas intentaran sacar el cofre con el dinero de las donaciones. Sin embargo, los delincuentes tuvieron que escapar sin el botín. Los hechos ocurrieron tras la celebración religiosa del mediodía, según el reporte de las autoridades, cuando los criminales aprovecharon el tumulto de quienes salían del templo para sacar el cofre, cubierto con una bolsa plástica para que no fueran sorprendidos por el personal de la iglesia ni por las autoridades.

Sin embargo, solo lograron avanzar unos metros hasta afuera de la iglesia, debido a que por el peso de este cofre, no pudieron seguir con su recorrido, dejándolo abandonado en las afueras de la iglesia. Cuando algunas personas se enteraron cuál era el contenido de la bolsa que habían dejado tirada, avisaron a la Policía. Entérese: Las peripecias que hace el padre Leo para sacar a flote la Catedral Metropolitana de Medellín De inmediato, los uniformados realizaron todo un procedimiento para reingresar el cofre de las limosnas al templo, el cual se encontraba sellado, por lo que no se pudo establecer el monto que pretendía ser hurtado por el grupo de personas. El párroco de esta catedral, Leonardo Martínez García, reconoció que sí se presentó el hurto, aunque no quiso entregar más detalles sobre lo ocurrido, incluso haciendo mención a que “por su contexto, en este espacio se presentan muchos otros problemas”. Le puede interesar: Se están fumando toda la Basílica Metropolitana Si bien las autoridades informaron que el hurto se produjo a uno de los cofres fabricados en mármol italiano, el religioso desmintió esta versión y aseguró que la caja que iba a ser robada está fabricada en madera y se encuentra en una zona visible del templo.

Con base en las cámaras de seguridad, se avanza con la búsqueda de las personas que intentaron materializar este hurto y por dónde escaparon. Algunos testigos señalaron que fueron dos personas, aunque no se descarta que se presentara la participación de más en estos hechos. Este intento de robo ocurre en un templo que padece una serie de inconvenientes de seguridad, como el constante daño de sus puertas o el raspado de sus ladrillos por parte de consumidores de drogas, hecho que ha debilitado su estructura, inclusive. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes