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Urgencias en estado crítico: Hospital San Vicente Fundación Medellín reporta 268 % de saturación

El centro médico de alta complejidad hace un llamado urgente a la ciudadanía a acudir a sus EPS por afecciones leves para evitar el colapso total.

  • El servicio que presenta la saturación está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata un órgano o la vida (clasificación Triage I y II). Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
    El servicio que presenta la saturación está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata un órgano o la vida (clasificación Triage I y II). Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo llamado de urgencia a la ciudadanía está haciendo el personal médico del Hospital San Vicente Fundación, uno de los más importantes de Medellín, que reporta 268% de saturación en sus servicios de urgencias para adultos.

La situación, que tiene al borde del colapso los servicios de alta complejidad de esta institución, se genera por el incremento de pacientes en estado crítico, según explicaron sus directivas.

El servicio que presenta la saturación está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata un órgano o la vida (clasificación Triage I y II).

No obstante, Alejandro Marín Valencia, jefe de Urgencias Adultos del Hospital San Vicente Fundación Medellín, indicó que esta área está siendo requerida por situaciones como malestar general, solicitud de exámenes o curaciones sencillas que corresponden a baja complejidad.

“Por esta razón hacemos un llamado a la comunidad para que si su condición de salud no representa una urgencia vital, consulte prioritariamente en su EPS básica o en la red de atención”, afirmó el médico.

El San Vicente, fundado en 1913, es líder en tratamientos médicos avanzados para pacientes graves y críticos. Cuenta con unidades especializadas en trauma, oncología, neurociencias, trasplantes y atención materno-infantil, y ofrece cobertura y apoyo asistencial a poblaciones vulnerables y de bajos recursos bajo un principio fundacional inclusivo.

Hace poco más de un mes, esta institución médica había reportado un 300% de saturación en sus urgencias. Ante esta situación, el director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), Luis Sánchez, explicó que también era consecuencia de que varias EPS no pagan oportunamente, lo que reduce la red de atención y obliga a los pacientes a acudir a hospitales de alta complejidad.

La solución, dijo el directivo, es regularizar los pagos, ampliar la red y orientar a los pacientes; además, preocupa que clínicas privadas cierren servicios poco rentables como urgencias, maternidad y pediatría.

“Frente a esta coyuntura, nuestro talento humano continúa entregando su máximo esfuerzo para evitar complicaciones en la salud de las personas, reafirmando que cuidar la vida es nuestro propósito superior. Agradecemos a los usuarios, sus familias y a la comunidad en general por su comprensión y apoyo”, concluyó Marín Valencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el nivel de saturación actual en el Hospital San Vicente Fundación?
La institución reporta un 268% de sobreocupación en la unidad de urgencias para adultos en su sede de Medellín.
¿Cuándo se debe acudir a las urgencias de un hospital de alta complejidad?
Únicamente en casos de Triage I y II: traumas severos, paros cardiorrespiratorios o emergencias que pongan en peligro inmediato la vida o un órgano.
¿Qué deben hacer los usuarios con dolencias o malestares leves?
Deben acudir prioritariamente a los centros de atención básica de sus respectivas EPS, citas prioritarias o unidades de la red pública primaria.

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