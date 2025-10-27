Estas serían las sanciones al conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín

Por la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 26 años, el contratista del Metro de Medellín para las reparaciones de la socavación que tuvo seis días al sistema con operación irregular, las autoridades ya le iniciaron el proceso al conductor que provocó el arrollamiento que además de esta muerte, dejó a otros cuatro empleados lesionados en la madrugada del domingo.
El procesado por estos hechos es Diego Armando Castañeda Carvajal, un joven de 26 años que manejaba el Chevrolet Spark GT que se llevó por delante a estos trabajadores, quienes estaban solucionando una afectación al cerramiento de seguridad que se había instalado para realizar estas labores de mantenimiento entre las estaciones Poblado y Aguacatala, a la altura del puente de la 4 Sur.