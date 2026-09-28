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Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe

Este fin de semana, el alcalde de Medellín se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella para discutir la crisis de esa filial de EPM en la Costa Caribe.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró su preocupación por la situación financiera de Afinia y alertó que le representa pérdidas por $1,5 billones a EPM todos los años. FOTO: Julio Cesar Herrera y Cortesía
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró su preocupación por la situación financiera de Afinia y alertó que le representa pérdidas por $1,5 billones a EPM todos los años. FOTO: Julio Cesar Herrera y Cortesía
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 27 minutos
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Antes de que termine este año, Afinia necesita un salvavidas de $1,2 billones para que no haya un racionamiento de energía en la Costa Caribe por problemas financieros.

El dato fue entregado este fin de semana por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para conversar con el presidente Abelardo de la Espriella de la situación financiera de esa filial del Grupo EPM.

La crisis no es nueva y ese fue precisamente el motivo que, según el alcalde, lo llevó a pedir un espacio tanto con el presidente, como con la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda.

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Pese a que el mandatario distrital no entró en mayores detalles de las fórmulas que próximamente anunciaría el Gobierno Nacional al respecto, no suavizó su preocupación por la carga que Afinia está representando para EPM, que tasó en $1,5 billones todos los años.

Gutiérrez insistió que, de no resolverse problemas de fondo como la cultura de pago en varios municipios y los robos de energía, la prestación del servicio nunca será viable financieramente para ningún operador.

“Afinia es una empresa que, de cada $100 que factura, recauda tan solo $57. ¿Qué empresa sobrevive así? Ninguna. ¿Por qué? Porque hay evasión, porque hay robo de energía en unos departamentos más que en otros, porque hay también cultura del no pago y porque es una situación realmente crítica. Y eso desembocaría justamente en una crisis mayor en todo el sistema interconectado del país y en el sistema energético”, alertó.

Aunado a esos problemas, el mandatario distrital advirtió que durante las últimas semanas la situación para EPM ya es difícil por cuenta del fenómeno de El Niño.

Si bien la sequía asociada a ese fenómeno no ha llegado a su momento más crítico, que se espera para el último trimestre de este año de acuerdo con las proyecciones del Ideam, Gutiérrez señaló que la generación de energía de EPM ya está muy golpeada.

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De una proporción del 32% de la energía que la compañía suele aportar al total nacional, el alcalde resaltó que solo se está generando en este momento 18%, debido al bajo nivel de los embalses y los ríos.

Tan solo en el caso de Hidroituango, mientras en sequías de años anteriores el caudal mínimo del río Cauca llegaba a los 450 metros cúbicos por segundo, durante la semana pasada llegó a los 180 metros cúbicos por segundo, generando que la central apenas pudiera poner a operar dos de sus cuatro turbinas ya operativas.

En medio de esa dura sequía, el alcalde se mostró preocupado por EPM y discutió con el presidente no solo la necesidad de resolver la situación de Afinia, sino de mejorar las perspectivas del sistema interconectado nacional.

“Acá hay un tema importante y es que para finalizar el año se requeriría básicamente $1,2 billones, entendiendo que ya llegó a su máxima capacidad financiera. Entonces se están evaluando algunas de esas medidas justamente para evitar algún tipo de racionamiento, que es lo que no puede llegar a pasar. Eso frente a temas que tienen que ver con Afinia por el no pago, pero hay un reto mayor que es el tema por el fenómeno del Niño, y es que la energía y el agua no salen de las piedras. Hay que dejarlo claro. En el país es necesario empezar a ahorrar agua y energía”, agregó.

Una preocupación de tiempo atrás

La consternación por la situación financiera de Afinia ha sido uno de los temas más álgidos para EPM desde el cambio de gobierno.

De acuerdo con los estimados actualizados de EPM, desde la creación de esa empresa en 2020 se han invertido más de $3,2 billones, pero la misma sigue arrojando pérdidas por $1,5 billones cada año que deben ser cubiertas desde Medellín.

Siga leyendo: “EPM pierde $1,5 billones al año con Afinia”: alcalde de Medellín reitera llamado a acordar una salida con el Gobierno nacional

Detrás de esos números rojos hay varias razones, empezando por los rezagos de infraestructura que recibió EPM de una zona antes operada por Electricaribe y otras empresas que no invirtieron en equipos para garantizar la calidad del servicio.

Debido a esas redes obsoletas, EPM recibió un sistema con grandes pérdidas de energía, asociadas tanto a fallas técnicas como a conexiones ilegales.

La situación más crítica la tiene el circuito con centro en el departamento de Cesar, en donde dichas pérdidas de energía están en el 42%.

Cabe recordar que toda esta situación se agravó además por cuenta de múltiples denuncias de corrupción que se formularon alrededor del manejo de la compañía durante la alcaldía de Daniel Quintero y que hoy hacen parte de investigaciones en manos de la Fiscalía y procesos que cursan en la justicia.

Tras el cambio de gobierno, y buscando darle un viraje a la situación, el gerente de EPM, John Maya Salazar, alzó varias veces la mano al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro pidiendo ayuda. Tal como lo registró este diario, esos pedidos se dieron desde mayo de 2024.

En diciembre de ese mismo año, otra propuesta de EPM fue que la Nación asumiera la operación del servicio en los municipios más críticos, sin obtener ninguna respuesta. Por el contrario, EPM tuvo que hacerle frente a un retraso en el pago del subsidio de energía por parte de la Nación, que incrementó la presión financiera sobre Afinia.

En julio de 2025, el último pedido de EPM era tener el aval para escindir Afinia y crear una filial enfocada exclusivamente en el circuito de Cesar, que solo tuvo luz verde a escasas semanas del cambio de gobierno y que comenzó a operar este mes.

Sin embargo, según se desprende de lo expresado por el alcalde Federico Gutiérrez este fin de semana, con dicha nueva filial el problema aún está lejos de resolverse y se requieren medidas de fondo de mayor alcance.

Pese a no entrar en mayores detalles, el alcalde de Medellín señaló que dentro de las alternativas que se revisaron en la reunión con el presidente está la de imprimirle más fuerza a la estrategia de energía prepago, que ya viene adelantando EPM en la Costa Caribe. Otra de las alternativas en el tintero es impulsar comunidades energéticas en las zonas más críticas.

No obstante, el alcalde aclaró que las soluciones que se implementen serán anunciadas por el Gobierno Nacional y anticipó que no se está hablando de soluciones de corto plazo, sino de largo aliento que obligarán a medidas estructurales.

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