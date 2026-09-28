Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe

Antes de que termine este año, Afinia necesita un salvavidas de $1,2 billones para que no haya un racionamiento de energía en la Costa Caribe por problemas financieros. El dato fue entregado este fin de semana por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para conversar con el presidente Abelardo de la Espriella de la situación financiera de esa filial del Grupo EPM. La crisis no es nueva y ese fue precisamente el motivo que, según el alcalde, lo llevó a pedir un espacio tanto con el presidente, como con la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda. Le puede interesar: Nace Atenea: así es la filial con la que EPM busca salvar su negocio en el Caribe Pese a que el mandatario distrital no entró en mayores detalles de las fórmulas que próximamente anunciaría el Gobierno Nacional al respecto, no suavizó su preocupación por la carga que Afinia está representando para EPM, que tasó en $1,5 billones todos los años. Gutiérrez insistió que, de no resolverse problemas de fondo como la cultura de pago en varios municipios y los robos de energía, la prestación del servicio nunca será viable financieramente para ningún operador.

“Afinia es una empresa que, de cada $100 que factura, recauda tan solo $57. ¿Qué empresa sobrevive así? Ninguna. ¿Por qué? Porque hay evasión, porque hay robo de energía en unos departamentos más que en otros, porque hay también cultura del no pago y porque es una situación realmente crítica. Y eso desembocaría justamente en una crisis mayor en todo el sistema interconectado del país y en el sistema energético”, alertó. Aunado a esos problemas, el mandatario distrital advirtió que durante las últimas semanas la situación para EPM ya es difícil por cuenta del fenómeno de El Niño. Si bien la sequía asociada a ese fenómeno no ha llegado a su momento más crítico, que se espera para el último trimestre de este año de acuerdo con las proyecciones del Ideam, Gutiérrez señaló que la generación de energía de EPM ya está muy golpeada. Lea también: “El primero de septiembre nace una hermana de Afinia” De una proporción del 32% de la energía que la compañía suele aportar al total nacional, el alcalde resaltó que solo se está generando en este momento 18%, debido al bajo nivel de los embalses y los ríos. Tan solo en el caso de Hidroituango, mientras en sequías de años anteriores el caudal mínimo del río Cauca llegaba a los 450 metros cúbicos por segundo, durante la semana pasada llegó a los 180 metros cúbicos por segundo, generando que la central apenas pudiera poner a operar dos de sus cuatro turbinas ya operativas. En medio de esa dura sequía, el alcalde se mostró preocupado por EPM y discutió con el presidente no solo la necesidad de resolver la situación de Afinia, sino de mejorar las perspectivas del sistema interconectado nacional.