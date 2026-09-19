¡Wow! Así quedó una mansión de 100 años tras su restauración en el único barrio patrimonial de Medellín

Una antigua mansión del barrio Prado —que el próximo año cumplirá un siglo— es ahora Salón Prado, el nuevo epicentro gastronómico y cultural del Centro, catalogado como el “proyecto ancla” con el que se busca lograr la tan anhelada “segunda edad dorada” del único barrio patrimonial de Medellín.
Convertido en referente de la memoria arquitectónica de Medellín, el Salón Prado registra más de 15.000 visitas desde su apertura en mayo. La estructura, una casona de casi 1.800 metros cuadrados antes llamada Casa Blanca, fue recuperada del abandono gracias a un modelo de alianza público-privada.