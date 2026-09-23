La Liga española acompañará el montaje tecnológico de la remodelación del Atanasio Girardot

La implementación de la iluminación, sonido y pantallas del “nuevo” Atanasio Girardot, de Medellín, será acompañada por La Liga, la entidad que maneja la primera y segunda división de España y que tomará como referencia grandes estadios del mundo como el Camp Nou, del FC Barcelona, o el Metropolitano, del Atlético de Madrid.
El acompañamiento de La Liga, contratado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), consistirá en la asesoría en la implementación de las soluciones de audio y video, la iluminación, la conectividad, las adecuaciones para la transmisión televisiva, la videovigilancia y el control de accesos.