La Liga española acompañará el montaje tecnológico de la remodelación del Atanasio Girardot

La implementación de la iluminación, sonido y pantallas del “nuevo” Atanasio Girardot, de Medellín, será acompañada por La Liga, la entidad que maneja la primera y segunda división de España y que tomará como referencia grandes estadios del mundo como el Camp Nou, del FC Barcelona, o el Metropolitano, del Atlético de Madrid. El acompañamiento de La Liga, contratado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), consistirá en la asesoría en la implementación de las soluciones de audio y video, la iluminación, la conectividad, las adecuaciones para la transmisión televisiva, la videovigilancia y el control de accesos.

La idea es que con este acompañamiento, el escenario paisa se vea como los estadios españoles, algunos de los cuales tienen pantallas 360 y no tienen torres de iluminación, como sí tiene en la actualidad el escenario que funciona en la ciudad desde 1954. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que “contaremos con una pantalla 360. Son más de 420 metros lineales, con un ancho de 5 metros. Se verá desde todas las tribunas. Ya no tendremos torres de iluminación; será como en los mejores estadios del mundo. Desde diferentes puntos se van a tener las mejores luces para la cancha, el fútbol y las transmisiones”. Entérese: Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot Las torres de iluminación serán reemplazadas por 304 luminarias LED que estarán distribuidas en las cuatro tribunas, soportadas sobre el techo que se hará como parte de la remodelación que espera recibir a más de 60.000 personas para los encuentros de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Además, se contempla la instalación de 144 cajas acústicas, un circuito cerrado de televisión con 350 cámaras y un Puesto de Mando Unificado (PMU) modernizado para controlar todo el tema de seguridad dentro y fuera del principal estadio paisa. Le puede interesar: Medellín tendrá el estadio más grande del país: así será el nuevo Atanasio Girardot, con capacidad para 60.000 espectadores También se contará con una red WiFi de alta conectividad, la cual permitiría que 70.000 personas puedan estar enlazadas al mismo tiempo sin problemas. Las obras de modernización comenzaron en julio con el inicio del desmonte del techo de la tribuna occidental y actualmente se avanza con el corte de las vigas que sostenían esta estructura para cimentar la tercera bandeja del estadio.

El valor de toda la remodelación será de 752.000 millones de pesos, pero la idea no es que sean pagados en su totalidad por el Distrito. La idea es que se haga una explotación comercial de este espacio en distintos frentes, incluyendo la venta del nombre, pero sin perder el de “Atanasio Girardot”. Se espera que, en medio de la ejecución de esta obra, luego del visto bueno del Concejo, se defina qué marca le pondrá su nombre a este estadio y por cuántos años, tal como ocurre en reconocidos estadios del mundo como el Spotify Camp Nou, de Barcelona (España) o el Ueno Defensores del Chaco, de Asunción (Paraguay), por referenciar los que manejan la idea de nombre como pretende el alcalde. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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