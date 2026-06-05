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Sembrar el campo en la ciudad: esta red de huerteros transforma las laderas de Medellín

La huerta Tinajas, que hace parte de la red de la comuna de Villla Hermosa, está conformada por “campesinos de ciudad” que siembran en compañía e intercambian saberes. Estos espacios no solo son una alternativa para su alimentación sino para construir tejido social; pero requieren apoyo institucional.

  • Yesenia Loaiza tiene sus eras y ha sido artífice de la investigación con la mosca soldado negro. FOTOS: Julio César Herrera Echeverri
    Yesenia Loaiza tiene sus eras y ha sido artífice de la investigación con la mosca soldado negro. FOTOS: Julio César Herrera Echeverri
Néstor Alonso López López
hace 1 hora
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En tres eras, que suman 15 metros cuadrados, Yesenia Loaiza tiene limoncillo, cidrón, albahaca, ruda, apio, paico, menta, zanahoria, lechuga, remolacha, cebolla, perejil, cilantro y hasta un palo de guanábana. Se siente orgullosa porque aunque esto no le da plata, son muchas las ensaladas saludables, las sopas ricas y las bebidas aromáticas que ella y su familia han disfrutado de este pequeño espacio. El otro balance positivo corre por cuenta de los momentos de relajamiento y meditación que le ha dado la comunión con la naturaleza, en un lugar que evoca su origen campesino.

El pequeño cultivo hace parte de la huerta Tinajas, localizada en la parte alta de la zona nororiental de Medellín, en una especie de limbo entre el área urbana y la zona...

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