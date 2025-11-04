A recuperar el Río Medellín: Alcaldía lanza ambiciosa estrategia por $663.000 millones

La Alcaldía de Medellín presentó este martes una ambiciosa estrategia con la que se busca recuperar el río Medellín y sus quebradas, en una apuesta de ciudad de largo plazo.
En total, serán cerca de $663.000 millones: $366.383 aportados por el Distrito, $282.000 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y $15.000 por el Metro de Medellín. De esta inversión, cerca del 80% irán a atender 350 puntos críticos en 91 quebradas.
En cuanto al río, actualmente se están interviniendo 17 puntos críticos y se anunció que una vez terminados estos se intervendrán otros 10 más, para un total de 27.
“Lanzamos el proyecto ‘Mi Río, Mis Quebradas’, un programa histórico para planear la ciudad desde su estructura hídrica: reducir riesgos, recuperar espacios y devolverle a la gente tranquilidad cuando llueva. Aquí no estamos hablando solo de obras hidráulicas. Estamos hablando de vida, de seguridad, de espacio público, de futuro”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.