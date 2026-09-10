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¿Por qué colapsó la Avenida Regional? Esta es la causa del trancón masivo en Medellín

El accidente de una volqueta, que ocurrió desde la mañana, llevó al colapso vial de este corredor arteria. Secretaría de Movilidad de Medellín recomienda tomar rutas alternas.

  • Congestiones como esta se vieron desde la mañana de este jueves cuando se produjo el accidente de una volqueta a la altura del puente Horacio Toro. FOTO: DANIEL RIVERA MARÍN
    Congestiones como esta se vieron desde la mañana de este jueves cuando se produjo el accidente de una volqueta a la altura del puente Horacio Toro. FOTO: DANIEL RIVERA MARÍN
  • Este fue el volcamiento que se registró en los bajos del puente Horacio Toro y que colapsó durante todo el día la movilidad en la avenida Regional. FOTO: CORTESÍA
    Este fue el volcamiento que se registró en los bajos del puente Horacio Toro y que colapsó durante todo el día la movilidad en la avenida Regional. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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El accidente de una volqueta, que ocurrió a las 11:40 a.m. de este jueves, provocó un grave colapso en la movilidad en la avenida Regional, el corredor que cruza de sur a norte Medellín y el Valle de Aburrá. Por esta razón las autoridades tuvieron que cerrar una de las calzadas mientras atendían la emergencia.

Los hechos ocurrieron en los bajos del puente Horacio Toro, luego de que el vehículo de carga, con material, se volcó, al parecer, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.

Si bien el hecho no dejó personas lesionadas, la movilidad colapsó, haciendo que los tiempos de los recorridos se multiplicaran para quienes se movilizan de sur a norte, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Ante la compleja circulación de vehículos, guardas de tránsito hicieron presencia en la zona para hacer regulación a la movilidad, al tiempo que recomendaron a los conductores tomar rutas alternas.

Este fue el volcamiento que se registró en los bajos del puente Horacio Toro y que colapsó durante todo el día la movilidad en la avenida Regional. FOTO: CORTESÍA
Este fue el volcamiento que se registró en los bajos del puente Horacio Toro y que colapsó durante todo el día la movilidad en la avenida Regional. FOTO: CORTESÍA

Algunos de los corredores recomendados fueron la avenida 80, la avenida Guayabal y la avenida Las Vegas, al menos mientras se soluciona la situación con este automotor de carga.Accident

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