Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

Las zonas que se surten del embalse Piedras Blancas tuvieron el mejor desempeño, con 82 litros por día de ahorro en promedio por hogar.

  • Las zonas que EPM ha sometido a racionamiento han sido abastecidas a punta de carro tanques. FOTO: EL COLOMBIANO
    Las zonas que EPM ha sometido a racionamiento han sido abastecidas a punta de carro tanques. FOTO: EL COLOMBIANO
  • El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Si bien todavía no se han alcanzado las metas propuestas, la semana que culmina tuvo importantes avances en la campaña de ahorro de agua en Medellín y el Valle de Aburrá frente al resecamiento de las fuentes del acueducto, según reportó EPM.

Le recomendamos leer: Sigue el racionamientos en Medellín por El Niño: pese a lluvias, ahorro fue insuficiente

Los reportes del conglomerado de servicios públicos indican que en los domicilios que se surten del embalse de Piedras Blancas, el ahorro ha llegado en promedio a 82 litros por día, lo que quiere decir que sigue existiendo una brecha de 10 litros frente a la meta propuesta para alcanzar un punto de equilibrio que permita no pensar en el racionamiento.

Vale la pena precisar que de este reservorio toman el servicio de agua potable las comunas de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria (centro de Medellín).

El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

“Es un tema muy positivo porque entre todos nos estamos empezando a preparar para este fenómenos de El Niño; igualmente las lluvias nos han favorecido un poco y los niveles se han incrementado en algunos puntos; sin embargo, es importante seguir insistiendo en la necesidad de intensificar mucho más esos ahorros, apuntó el gerente ( e ) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, León Arturo Yepes.

Además, en las viviendas que dependen de la represa La Fe (La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y sur de Medellín), el ahorro ha alcanzado el 72% de la meta, al generarse un ahorro de 51 litros por día en promedio por cada casa. Para este caso, la meta son 70 litros, y eso significa que la diferencia en contra todavía es de 19 litros.

Por último, en los hogares que beben del embalse Riogrande II, localizado en San Pedro, la meta ha permanecido más rezagada, pues el ahorro esperado solo se ha cumplido en un 48,6% con un registro de 34 litros por día ahorrados en tanto que la meta es de 70 litros por día en promedio por cada hogar. Es importante precisar que de allí se surten Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

Yepes instó a no bajar la guardia, pues, ya el Ideam pronosticó que hay un alto porcentaje de que el fenómeno de El Niño de finales de 2026 y principios de 2027 sea el más intenso de toda la historia reciente.

También le sugerimos ver: Atención: Medellín frena por una semana racionamiento de agua

“Entonces, prepararnos para diciembre, para el primer trimestre del año 2027 es fundamental; la invitación a nuestros usuarios a ese ahorro permanente y a intensificar las buenas prácticas de ahorro”, puntualizó el funcionario.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas:

¿Cuántos litros de agua debe ahorrar cada hogar en Medellín para evitar el racionamiento?
La meta de ahorro depende del embalse que abastece cada vivienda. En los hogares que reciben agua de Piedras Blancas, la meta es ahorrar 92 litros diarios en promedio, mientras que para los usuarios de La Fe y Riogrande II es de 70 litros por día por hogar. Según EPM, alcanzar estos objetivos permitiría llegar a un punto de equilibrio para evitar tener que considerar el racionamiento.
¿Qué comunas de Medellín podrían verse afectadas si baja el nivel del embalse Piedras Blancas?
Las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas son Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, en el centro de Medellín. EPM ha señalado que los hogares de estas zonas deben intensificar el ahorro de agua para contribuir a mantener el equilibrio del sistema. La noticia no confirma que estas comunas vayan a tener racionamiento.
¿Qué municipios del Valle de Aburrá reciben agua de la represa La Fe?
La represa La Fe abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí y Caldas, además del sur de Medellín. En estas zonas, el ahorro promedio reportado por EPM es de 51 litros diarios por hogar, equivalente al 72 % de la meta establecida de 70 litros al día.

Temas recomendados

EPM
Racionamiento
Agua
embalses
Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form