¡Ojo! En 73 puntos de la ciudad habrá jornada de vacunación en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que se unirá a la Jornada Departamental de Vacunación que inició este viernes 29 de agosto en Antioquia. Por ello, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., en sitios como las sedes de las IPS SURA San Diego, SURA Molinos; Viva 1A Guayabal, Viva 1A Estadio, Viva 1A Prado; Coomsocial IPS SAS y en las terminales de transporte del Norte y del Sur, se estarán aplicando vacunas para prevenir diferentes enfermedades.
Además, la jornada continuará este sábado 30 de agosto con 73 puestos de atención en toda la capital antioqueña. En dichos puntos se aplicarán vacunas contra la tuberculosis, la hepatitis B, la difteria, tétanos, tos ferina, polio, sarampión, paperas, rubéola, fiebre amarilla, influenza y las causadas por el neumococo y el rotavirus, así como biológicos contra Covid-19, virus del papiloma, entre otras.