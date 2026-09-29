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Habilitan nuevo puente peatonal en la estación Acevedo por obras de Primavera Norte

El complejo, que se convertirá en el parque más importante del norte de Medellín, ya alcanza una ejecución superior al 45%.

  • Aspecto de la plataforma de acceso que fue habilitada para ingresar desde Carabobo a la estación Acevedo del metro. FOTO: Cortesía Alcaldía
    Aspecto de la plataforma de acceso que fue habilitada para ingresar desde Carabobo a la estación Acevedo del metro. FOTO: Cortesía Alcaldía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una nueva pasarela peatonal fue habilitada para facilitar el paso de la ciudadanía a la estación Acevedo del metro, en medio de las obras que avanzan por el parque Primavera Norte.

El nuevo punto de acceso está funcionando desde el pasado lunes 28 de septiembre y conecta uno de los accesos de esa estación con la avenida Carabobo.

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Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que el paso cuenta con señalización para facilitar el tránsito y la seguridad de los peatones.

Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a tener precaución, dado que se trata de una zona que se mantiene en obra.

”Invitamos a todos los habitantes del sector y a los usuarios del Metro a transitar con precaución y utilizar los senderos habilitados”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el último reporte entregado por la Alcaldía, las obras del Parque Primavera Norte (antes llamado Parques del Río Norte) ya alcanzaron un porcentaje de avance general del 45%.

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A mediados de este año, uno de los principales logros del proyecto había sido la construcción de un gran muro de contención, de 300 metros de longitud, clave para darle estabilidad al borde del río Medellín.

De igual forma, otra de las obras que ha avanzado exitosamente consiste en la construcción de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds), que fue situado bajo la cancha de Villa Niza.

Actualmente, los principales frentes de obra que avanzan en el proyecto son la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo, un Recreo Cultural y varias obras de urbanismo.

Además de estos avances de infraestructura, el gobierno distrital apuntó recientemente que el complejo ha generado más de 1.000 puestos de trabajo, en su mayoría mano de obra local ubicada en la zona de influencia del futuro espacio público.

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“No existe mayor honor que trabajar por nuestra ciudad y llevarla al siguiente nivel. Con este parque estamos generando empleo digno, 40 % de ellos corresponden a mano de obra de la zona. No solo está el espacio público e infraestructura de calidad sino también bienestar a través de oportunidades”, expresó por su parte el gerente de la EDU, Emiro Valdés López.

En total son más de 70.000 metros cuadrados, en los que se invierten más de $216.700 millones y que buscan convertirse en el más importante sitio de esparcimiento ciudadano del nororiente de Medellín, una de las zonas de la ciudad con mayor déficit de espacio público.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué puntos conecta el nuevo puente peatonal de la estación Acevedo?
El nuevo acceso peatonal conecta una de las entradas de la estación Acevedo del Metro con la avenida Carabobo. Esta estructura busca garantizar el paso seguro de los peatones mientras continúan los trabajos de infraestructura en la zona.
¿Desde qué fecha está funcionando el paso hacia la estación Acevedo y qué precauciones se deben tener?
La pasarela fue habilitada desde el pasado lunes 28 de septiembre. La Secretaría de Infraestructura Física solicita a los transeúntes circular con precaución y usar únicamente los senderos señalizados, ya que el puente atraviesa un área que continúa en obra activa.
¿Qué nuevos espacios e infraestructuras incluirá el Parque Primavera Norte una vez terminado?
El megaproyecto contará con un jardín infantil del programa Buen Comienzo, un Recreo Cultural y diversas obras de urbanismo. Además, ya se construyó un muro de contención de 300 metros sobre el río Medellín y un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds) bajo la cancha de Villa Niza.

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