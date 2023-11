Otras cuatro llamadas entraron a la central de emergencias en un lapso de 20 minutos por lo que los Bomberos de Medellín, ante las llamadas de emergencia, despacharon al deprimido dos móviles y una máquina de la estación Campo Valdés, pese a que la estación Libertadores (ubicada entre las calles San Juan y Colombia) estaba técnicamente cruzando el puente. Cuando los dos primeros rescatistas llegaron al sitio no encontraron la camioneta Audi que ya había quedado totalmente cubierta por el agua y solo observaron a un hombre que estaba parado sobre el techo del carro tratando de auxiliar; inmediatamente, entraron al agua para iniciar las labores de rescate. Sin embargo, estas habrían tomado más tiempo, pues no se contaba con el equipo necesario. De hecho, el automotor fue extraído del agua por una grúa particular.

“Más allá del componente económico, que si bien es relevante, no es lo más importante ni es lo primordial en esta demanda. Tenemos que sentar un precedente, que ya estaba creado. ¿Por qué se llama el deprimido de Los Músicos? Porque ya pasó la misma tragedia y hay una sentencia. Hoy otra familia tiene que sufrir por las mismas condiciones. Lo primordial en la acción judicial es que esto no le vuelva a pasar a ninguna familia”, dijo a El Tiempo Juan Felipe Hernández, apoderado de las víctimas.



Para Susana Upegui, otra de las abogadas del caso, no hay excusa para que aunque se alertó de la inundación después de las 6:00 p.m., cuatro horas después no se hubiera evacuado el agua.



Cabe recordar que el entonces municipio de Medellín, EPM y Emvarias ya habían sido condenadas en febrero de 2012 por el Consejo de Estado tras hallar administrativamente responsable a las entidades por la muerte de Jesús María Velásquez, Luis Humberto Tejada y Marco Fidel Suárez, los tres músicos que murieron en circunstancias similares en el mismo deprimido en septiembre de 1988.



Aunque el Consejo de Estado les ordenó a los demandados tomar todas las medidas posibles para contrarrestar el peligro ante este tipo de emergencias, hasta ahora no habría evidencia del cumplimiento de la sentencia.



Como recordó El Tiempo, luego de la tragedia la Alcaldía informó que en los deprimidos viales de la ciudad se instalarían talanqueras para cerrar el paso cuando se inundaran, pero hasta ahora no se ha visto implementada la primera de esas iniciativas, pese a que todavía se presentan emergencias con vehículos que quedan atrapados en estas inundaciones.