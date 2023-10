Y es que según el comunicado emitido por los empleados de las Comisarías, son largos los incumplimientos. El primer tema, como se alegó esta mañana en el plantón, tiene que ver con la asignación presupuestal. “El presupuesto fijado para 2024 no atiende a las necesidades de las Comisarías . No se ha implementado la Estampilla Familiar como fuente de recursos y a la fecha está sin gestión ante el Concejo”, se lee en la carta.

Además de la inconformidad por este incumplimiento, en el pronunciamiento conjunto de los comisarios se habla del aumento de las cifras de violencia intrafamiliar por la falta de músculo de las Comisarías, falencias en la infraestructura de las sedes, no renovación de equipos de cómputo e impresoras, falta de acceso para los servidores a atención en salud mental y falta de sillas y puestos de trabajo. Se precisa también la necesidad de cerca de 50 servidores más, entre empleados directos y contratistas.

“Está en riesgo la prestación de los servicios a la comunidad, esto resulta en mayor violencia de género y vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. La administración todo lo arregla con una mesa de trabajo y no brinda una pronta solución”, concluyó la comisaria Marín, quien espera que los acuerdos que se consigan mediante el plantón no se queden sobre la mesa como los de hace un año. La Alcaldía no se ha pronunciado sobre el particular.