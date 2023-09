Al programa Medellín Me Cuida, una ambiciosa estrategia que hizo parte de la columna vertebral del Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero, lo volvieron a rajar de manera rotunda.

Durante la socialización del cuarto informe de la línea estratégica Medellín Me Cuida, el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín entregó un balance desolador. Según el Observatorio, con cifras a junio de 2023, el programa tiene once indicadores con un avance del 0%, mejor dicho, no movieron ni un solo dedo para ejecutarlos de manera eficiente.