Barrios populares le apuestan al turismo: 5 planes en Medellín para este fin de semana

El que se aburra en Medellín es porque quiere. La ciudad ha consolidado una oferta turística que trasciende los circuitos tradicionales de El Poblado, Laureles o la comuna 13.
En los barrios populares y corregimientos ha surgido una propuesta diversa que permite a los visitantes profundizar en la identidad local.
Este fenómeno, impulsado por la gestión comunitaria, convierte la historia barrial y los modos de vida cotidianos en experiencias de inmersión para turistas que buscan una narrativa urbana más auténtica y menos convencional.
La agenda actual integra hitos culturales y geográficos diversos: desde el patrimonio artístico de Aranjuez y el mural de gran formato en Manrique (Constelaciones), hasta la memoria sonora del punk en Castilla o el coleccionismo histórico en el centro de la ciudad.
Asimismo, la oferta se extiende a la ruralidad con rutas cafeteras en San Cristóbal y la zona de El Manzanillo, junto con manifestaciones de cultura popular contemporánea, como los torneos de microfútbol y las batallas de freestyle en sectores como Barrio Antioquia.