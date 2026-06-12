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Trovas, picnic y hasta caminata canina en el Pueblito Paisa: el Día de la Familia se celebrará en este tradicional lugar de Medellín

La Alcaldía realiza por primera vez, el sábado 13 de junio, esta jornada de integración para personas de todas las edades con la que busca fortalecer la sana convivencia y la apropiación hacia este emblemático lugar del Cerro Nutibara.

  • La Alcaldía de Medellín busca, a partir de estrategias y acciones, que habitantes y turistas retornen al Pueblito Paisa para apreciar su conservación y compartir momentos de esparcimiento.
    La Alcaldía de Medellín busca, a partir de estrategias y acciones, que habitantes y turistas retornen al Pueblito Paisa para apreciar su conservación y compartir momentos de esparcimiento.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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Este sábado 13 de junio, desde las 8:00 a. m. y hasta las 8:00 p. m., hay plan en el Pueblito Paisa. Por primera vez, la Alcaldía celebrará en este emblemático lugar el Día de las Familia, un espacio ideado para que, habitantes y turistas, disfruten de lo más representativo de la tradición antioqueña y conozcan la biodiversidad que se encuentra en el Cerro Nutibara.

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Durante la jornada los visitantes podrán participar de una programación que incluye caminata canina, zona de picnic, juegos inflables, karaoke, trovas y música en vivo, entre otras actividades diseñadas para compartir en familia.

El Pueblito Paisa es uno de los lugares y espacios de Medellín que la Administración Distrital se ha propuesto recuperar con acciones que, como el Día de la Familia, fortalezcan la apropiación de los ciudadanos con espacio.

En contexto: El cacique que desafío a los españoles ‘revivió’ en el Cerro Nutibara

En el propósito de recuperar este lugar, icono de la ciudad, la Alcaldía entregó su administración a la Corporación Parque Arví, que como operador estratégico ha liderado la recuperación, conservación y promoción del atractivo turístico.

Para conocer más: Pueblito Paisa será administrado por Parque Arví, ¿se viene nueva cara para el icónico espacio?

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