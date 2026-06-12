Trovas, picnic y hasta caminata canina en el Pueblito Paisa: el Día de la Familia se celebrará en este tradicional lugar de Medellín

Este sábado 13 de junio, desde las 8:00 a. m. y hasta las 8:00 p. m., hay plan en el Pueblito Paisa. Por primera vez, la Alcaldía celebrará en este emblemático lugar el Día de las Familia, un espacio ideado para que, habitantes y turistas, disfruten de lo más representativo de la tradición antioqueña y conozcan la biodiversidad que se encuentra en el Cerro Nutibara.

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Durante la jornada los visitantes podrán participar de una programación que incluye caminata canina, zona de picnic, juegos inflables, karaoke, trovas y música en vivo, entre otras actividades diseñadas para compartir en familia.

El Pueblito Paisa es uno de los lugares y espacios de Medellín que la Administración Distrital se ha propuesto recuperar con acciones que, como el Día de la Familia, fortalezcan la apropiación de los ciudadanos con espacio.

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En el propósito de recuperar este lugar, icono de la ciudad, la Alcaldía entregó su administración a la Corporación Parque Arví, que como operador estratégico ha liderado la recuperación, conservación y promoción del atractivo turístico.

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