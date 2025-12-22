¡Ojo! El pico y placa no ha salido a vacaciones en Medellín: este lunes hay restricción para estos vehículos

Señor conductor, si usted ya está haciendo cuentas con que el pico y placa ya salió a vacaciones, esté atento que la restricción todavía se aplica en los 10 municipios del área metropolitana. Así las cosas, con base en la rotación vigente para el segundo semestre de este año, los vehículos que tengan la medida los lunes les aplicará este 22 de diciembre y con todas las sanciones de ley.
Así las cosas, los carros particulares que tengan como último dígito el 6 y 9, deberán quedarse estacionados desde las 5:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, al igual que las motocicletas de 2 y 4 tiempos que tengan estos mismos números pero en su primer dígito de la placa.