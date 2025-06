Pilas: este es el pico y placa para este martes 10 de junio

No está de más que antes de salir de casa revise cuál es el pico y placa, para que evite dolores de cabeza por cuenta de una sanción de tránsito. Le recordamos que para este martes 10 de junio, en Medellín y el Valle de Aburrá, la restricción les corresponde a los vehículos particulares con placas terminadas en 2 y 8, así como a las motos de dos y cuatro tiempos que comiencen con alguno de esos dos números.

Para el caso de los taxis, este martes no pueden salir los que tengan placas terminadas en 7. Tenga en cuenta, además, que para los particulares y motos la medida comienza desde las 5:00 a.m. y para los vehículos de servicio público individual, desde las 6:00 a.m. En ambos la medida se acaba a las 8:00 p.m.