Sin embargo, el plan se vio emproblemado y hasta ocasionó protestas de parte de los funcionarios del Distrito que se sentían desplazados. En criterio de los trabajadores, el nuevo espacio no cumplía con las condiciones adecuadas y no contaba con licencia para que operaran oficinas sino bodegas y parqueaderos.

La carta que le envió el martes de la semana pasada la secretara de Inclusión Social, Isabel Cristina Cadavid, al personero Vivas, sin embargo, no profundiza en esas razones y solo se explica que en vista de que no se alcanzó a hacer la entrega material de las instalaciones que iban a prestar en los pisos 8 y 9 de Plaza de la Libertad, “formalizamos la terminación bilateral del contrato de comodato No. 4600098693 de 2023 bajo la modalidad de convenio interadministrativo”. A la vez, manifiesta la disposición del Distrito en ayudar a la Personería a resolver su problemática para que tenga un buen funcionamiento.