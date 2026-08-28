Personería de Medellín pide reforzar preparación ante terremotos

La actividad sísmica registrada recientemente en distintas zonas del país, incluida Medellín, llevó a la Personería de Medellín a emitir una alerta preventiva para pedir a las autoridades locales que fortalezcan las medidas de preparación frente a la eventual ocurrencia de nuevos terremotos.

El llamado parte de una preocupación concreta, y es que Medellín es un territorio densamente ocupado y un movimiento de consideración podría afectar viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes, sistemas de transporte, redes de servicios públicos y otros equipamientos estratégicos.

La Personería, a través de su Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat, pidió mantener una estrategia permanente de conocimiento y reducción del riesgo, en lugar de limitar las acciones a los momentos posteriores a una emergencia.

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Dentro de la alerta, la Personería puso especial atención en las construcciones antiguas, informales o que ya presentan algún deterioro, debido a que pueden tener una mayor exposición frente a un movimiento telúrico.

Por ello, la entidad solicitó información a varias dependencias y organismos de la ciudad para conocer qué se está haciendo después de los movimientos sísmicos recientes y qué medidas están previstas para enfrentar eventuales nuevos eventos.

Entre las entidades requeridas están el Dagrd, el Siata, el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Infraestructura Física, Isvimed y EPM.

El interés de la Personería también está puesto en la capacidad de coordinación entre las distintas instituciones, teniendo en cuenta que un terremoto puede generar afectaciones simultáneas en diferentes sectores de la ciudad.

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