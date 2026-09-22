Hombre en Medellín habría asesinado a su mascota tras llegar a la casa y no encontrar a su esposa

Una mascota fue asesinada a puñaladas en la madrugada de este martes en la comuna 8 (Villa Hermosa), de Medellín, luego de que, al parecer, un hombre llegara a su vivienda y no encontrara dentro de la misma a su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda, en la carrera 22 con la calle 53, en el barrio La Libertad, en el oriente de Medellín. Según el reporte policial, esta persona habría llegado en estado de exaltación y, cuando fue a buscar a su pareja, no la encontró, puesto que se habría escondido por el temor de ser agredida.

Ante esto, habría tomado una lámina metálica y le propinó varias heridas en el abdomen a la perrita, de raza criolla y con pelaje de color amarillo, ocasionándole la muerte de manera instantánea en las afueras de la propiedad. Al escucharse los latidos y posteriores lamentos de la canina, llamada Mía, además de los gritos de la mujer que salió de su escondite, los vecinos del sector intentaron intervenir, agrediendo al presunto homicida. Para protegerse de la furia comunitaria, esta persona se metió a su vivienda con el cadáver de su mascota. Entérese: Alcaldesa de Bello denuncia amenaza de muerte en su contra tras exponer caso de maltrato animal Minutos después llegaron agentes de la Policía Metropolitana al sector para proceder con la captura de Jean Carlos José Gutiérrez González, un venezolano de 32 años, quien fue la persona señalada por los vecinos de cometer el homicidio de esta perrita.

“Una vez conocido el caso, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y materializaron la captura en flagrancia del presunto agresor y la incautación del elemento cortopunzante que habría sido utilizado para causar las lesiones”, explicó el mayor Wilder Vásquez, jefe de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana. Le puede interesar: ¡Qué bien! Gallinazo que sufrió graves quemaduras en Medellín ya pudo volver a volar Este extranjero será presentado en próximas horas ante un juez de control de garantías para ser procesado por el delito de maltrato animal agravado con homicidio, que puede dar una pena de hasta cinco años de prisión, los cuales no son excarcelables.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron las labores judiciales correspondientes a esta perrita, que tenía siete meses de nacida. Los restos de esta mascota quedaron en manos de los forenses veterinarios para la necropsia. Este caso deja en evidencia el incremento del maltrato animal en Medellín y Antioquia, de acuerdo con la Policía Nacional. Este año en el departamento se han presentado 116 denuncias por este delito, mientras que el año pasado, a la fecha, iban 97. En Medellín se han presentado 49 casos, nueve más que hace un año. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: