“En Medellín, las obras tienen que pegarlas con un relato social”: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo obtuvo más de un millón de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas, luego de ese palazo, le llovieron invitaciones para unirse a la izquierda y a la derecha, pero él hizo oídos sordos.
Ha dicho que no volverá a las urnas, pero no se quiere alejar de la política; el exalcalde y exgobernador de Antioquia habla sobre la transformación de la ciudad desde la década más violenta de su historia, los aprendizajes de su reciente campaña y su mirada sobre la coyuntura política del país.