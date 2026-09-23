Estas son las vías dónde más mueren jóvenes por la práctica del gravity bike en Antioquia: van nueve muertos en dos años

Por querer descolgarse a casi 100 kilómetros por hora por la vía Las Palmas en una bicicleta, a cambio de un poco de adrenalina, un joven de 20 años perdió la vida y su pasajera quedó gravemente lesionada el pasado fin de semana. Este tipo de accidentes por la práctica del gravity bike son tan recurrentes que en los últimos dos años se han contabilizado nueve muertes en las vías de Antioquia.
El accidente de esta pareja ocurrió sobre las 2:00 de la tarde del pasado domingo en el kilómetro 14 de este corredor departamental, luego de que el ciclista perdiera el control y colisionara contra un barranco y una pared. Falleció en el sitio y su acompañante tuvo que ser trasladada a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde su estado de salud es delicado.