Nueva medida en Medellín para evitar incumplimientos en procesos de compra de vivienda

Medellín cuenta con 466 enajenadores de viviendas inscritos, según datos de la Administración Distrital. Estos, en términos generales, son los promotores de vivienda o quienes se encargan de comercializar un inmueble. Justamente, debido a que no cesan las denuncias y conflictos por incumplimientos, las autoridades locales establecieron una nueva medida para controlar el negocio inmobiliario y blindar a los compradores.

Se trata de que ahora estos enajenadores tendrán que presentar los estados financieros de propósito general y los demás documentos exigidos antes del primer día hábil de julio de cada año, una medida que quedó establecida en la Circular Nro. 202660000113 de 2026. Buscan tener una herramienta que permita detectar oportunamente posibles incumplimientos.

Lea más: Inmobiliaria habría captado arriendos sin responder a propietarios ni arrendatarios en Medellín

Con esta exigencia, asegura la Alcaldía, podrán evidenciar posibles riesgos financieros y fortalecer el control sobre la actividad inmobiliaria, así como proteger el patrimonio.

Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, esta obligación puede entenderse cumplida si los documentos ya fueron aportados dentro de un trámite de radicación para la enajenación de vivienda antes del vencimiento del plazo, y en su despacho cuentan con la información financiera que le permita detectar a tiempo problemas que afecten los proyectos de vivienda, identificar irregularidades y proteger el dinero de los compradores.

“El Distrito tiene herramientas para actuar cuando sea necesario: desde imponer multas por cada día de retraso en la entrega de esta información, hasta intervenir directamente a la empresa cuando se detecten irregularidades que pongan en riesgo el derecho a una vivienda digna o el patrimonio de quienes ya invirtieron sus ahorros en un proyecto”, señaló el funcionario.

Conozca más: Las 7 formas de estafa con lotes y casas en Medellín

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la imposición de multas por cada día de retraso, confirmó Gestión y Control territorial, en tanto recordó que, paralelo con las medidas, en su sede, piso 9 del edificio Plaza de la Libertad brinda orientación a quienes ya adquirieron vivienda y enfrentan situaciones como deficiencias constructivas, incumplimientos en las condiciones ofrecidas, retrasos atribuibles al vendedor, dificultades financieras que comprometan la ejecución del proyecto o la ausencia del radicado de ventas exigido para su comercialización.

En contexto: “Petro dejó de ‘capa caída’ al sector vivienda; el próximo gobierno debe recuperar Mi Casa Ya”: presidente de Camacol