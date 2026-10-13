“Mi hijo no era ningún adicto”: habló papá de costarricense que murió en el festival EDC, en Medellín

Al conocerse la muerte por una presunta sobredosis del costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, sus familiares salieron a defenderlo. Su papá aseguró que no era ningún drogadicto y pedirá a las autoridades colombianas esclarecer lo sucedido dentro del festival EDC, que se organizó en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín.
El hallazgo de este extranjero se produjo a las 11:15 de la noche del pasado sábado en la entrada de los baños de uno de los escenarios de este evento internacional de música electrónica. Con graves problemas respiratorios, allegados alertaron de lo ocurrido y en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció.