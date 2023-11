El Consejo de Estado concluyó en 2012 que EPM y el Municipio sí conocían perfectamente los riesgos que tenían las quebradas aledañas al lugar y los defectos que tenía el deprimido y aún así no hicieron nada para remediarlo.

Si la conciliación no prospera seguramente el caso emprenderá un largo y desgastante proceso que puede tardar más de 10 años y en el que los familiares podrían quedar expuestos a revictimizaciones mientras el Distrito y las demás entidades involucradas adelantan su defensa.

Para las familias estos fallos son una reparación mínima, la posibilidad de hacer algún tipo de cierre a su tragedia. Pero para la ciudadanía la conclusión de estos procesos es más preocupante. Lo dijo el profesor de Responsabilidad del Estado, Andrés Mauricio Briceño Chaves, tras la tragedia de la pareja en el deprimido. Pareciera que la administración no aprende de sus errores y omisiones, que siempre llega tarde a pesar de tener la capacidad de prevenir muchas tragedias.

El alto tribunal concluyó que el municipio y EPM tenían pleno conocimiento de que las quebradas la Matea y la Picacha se desbordaban ante el exceso de lluvias e inundaban el deprimido arrastrando basuras, árboles y piedras por los problemas que además tenía el sistema de alcantarillado y que, en consecuencia, tenían certeza de que este tramo ofrecía enormes peligros contra la integridad de los ciudadanos. Aún así, no hicieron nada para prevenirlo y esto provocó la muerte de el 17 de septiembre de 1988 de Jesús María Velásquez Zapata (53 años), Luis Humberto Tejada Serna (35 años) y Marco Fidel Suárez Alzate (32 años). EPM y la Alcaldía fueron obligados a pagar $1.175 millones. 34 años después, estos mismos factores, más los errores y demoras en el protocolo de atención, habrían sido determinantes en el fallecimiento de la pareja.

El Consejo de Estado determinó que la vía quedó mal construida al facilitar el represamiento de agua. Aún así, la Secretaría de Obras Públicas recibió la obra y no hizo nada para adecuarla.

En abril de 2010 la Alcaldía recibió el primer reporte de fallos estructurales del Space. El informe concluyó que los técnicos “no podían afirmar la existencia de condiciones inestables”. Tampoco adelantó un informe que permitiera “corroborar el grado de vulnerabilidad y riesgo de la edificación, así como la seguridad de sus habitantes”. El Tribunal determinó que el Departamento de Planeación tenía que haber realizado una evaluación de la situación con personal calificado, con base en los diseños –que increíblemente no tenía–, con lo cual hubiera podido detectar a tiempo los errores y los incumplimientos con las normas de sismorresistencia y obrar en consecuencia. Pero la falta de vigilancia y supervisión ocurrió incluso mucho antes. Según explicó Laura Castaño Echeverri, apoderada de las víctimas, quedó en evidencia que el Municipio se dedicó a hacer un mero chequeo de requisitos que el constructor debía adelantar para obtener la licencia. Si hubiera adelantado un verdadero proceso de vigilancia se habría dado cuenta fácil de los groseros errores y vacíos que tenía desde el principio este proyecto.

El 31 de mayo de 2008, luego de que una avalancha matara a 28 personas en El Socorro, comuna 13, el alcalde Alonso Salazar fue hasta la zona y prometió duras demandas contra el dueño de la escombrera ilegal que fue determinante en la tragedia. El Consejo de Estado tardó 13 años en concluir que la propia Alcaldía fue responsable del desastre. Las pruebas demostraron que el 28 de marzo los afectados llamaron al 123 a reportar movimientos de tierra. El Simpad visitó el lugar y le tiró el problema a Obras Públicas. El 2 de abril, el 20 y el 29 de mayo los vecinos desesperados rogaron ayuda a la Alcaldía, pero en cada ocasión el Simpad y la Alcaldía fueron y se limitaron a llenar reportes. Explica Javier Villegas, abogado de las víctimas, que aún cuando la tragedia se mostraba que era inminente, la Alcaldía no hizo absolutamente nada: no ejecutó obras para mitigar el peligro, ni para prevenir y tampoco reubicó a la gente. El Consejo de Estado condenó al Distrito a pagar $3.500 millones y lo halló responsable, además de estas omisiones, de no haber efectuado control para evitar que la escombrera ilegal operara durante años.