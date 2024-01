“Conocí a Gisela hace siete años. Me apoyó, me abrió las puertas, me prestó los termos. Luego me invitó a las reuniones de Asotintos. Estoy eternamente agradecida con ella porque gracias a su trabajo es que vine a conocer el valor que las mujeres tenemos y a luchar por nuestros derechos. Así atravesara el dolor más fuerte nos enviaba mensajes de ánimo. Nos sentimos sin nuestra madre”, comentó.