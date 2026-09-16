Hubo 17 visitas a cárcel El Pedregal para “torcer” al testigo estrella contra Miguel Quintero y sus presuntos compinches

Una semana después de que la Fiscalía anunció que citaría a Miguel Quintero a una audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción, una funcionaria de la Fiscalía que no tenía ninguna relación con el caso entró al expediente respectivo y descargó archivos digitales. Actualmente esos materiales gozan de reserva y todavía más en aquel tiempo.

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El anuncio del ente investigador se había hecho el 10 de julio ya entrada la noche y la peculiar intromisión habría sido el 16 del mismo mes. Ambos hechos fueron mencionados este miércoles por la fiscal que lleva el proceso penal en el que el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero está respondiendo, ya en calidad de imputado, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, esto con el fin de argumentar por qué él debe afrontar el resto del proceso entre rejas.

Los hechos que se le endilgan tienen que ver con la contratación presumiblemente amañada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2021 y 2022, por un valor de $17.656 millones. También fueron objeto de imputación el entonces subdirector administrativo y financiero de esa entidad, Álvaro Villada, la asesora jurídica Vanesa Álvarez y Sebastián Ortega, hijo de un cuestionado político de Bello.

Estos habrían cobrado $2.481 millones por concepto de una coima ilegal que habría ido a los bolsillos de Miguel Quintero, de Villada y de Ortega.

Tras el aval que le dio el juez 27 Penal de Medellín a la lectura de los cargos el martes pasado, este miércoles la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública procedió a solicitar la medida intramural en una exposición que duró más de tres horas y ahí fue que mencionó que aunque no presume como punto de partida la mala fe de una colega en la institución, sí solicitó que se investigue la hasta ahora inexplicada entrada de esta al expediente que ella lleva.

Lo dijo dentro de un apartado en el que buscaba explicar su teoría de que se estaría tejiendo toda una estrategia para afectar el proceso, un argumento para solicitar que Miguel Quintero vaya a la cárcel mientras que se desarrolla el proceso judicial.

La privación de la libertad se puede pedir por varias razones: por la gravedad de los delitos y la contundencia de las pruebas, porque el indiciado pueda afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape y bastaría con que cumpla una de esas condiciones.

En este caso, la delegada de la Fiscalía justificó elementos relativos a las cuatro causales con relación a Quintero y fue especialmente prolífica al hablar de la posible afectación de la investigación.

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Igualmente, tras mencionar las copiosas consultas al portal de la Rama Judicial donde está el caso (por lo menos 334 contada la de la funcionaria de la entidad) relató que entre el 26 y 27 de agosto pasado el abogado defensor de Quintero, Santiago Trespalacios, se acercó a su despacho para averiguar si era verdad que se estaban adelantando algunas actuaciones y dio a entender que ambos hechos le hacen sospechar que alguien estaría accediendo a información que debería estar bajo reserva.

Al respecto, Trespalacios intervino para aclarar que las preguntas que le hizo se basaban en datos que obtuvo de la misma plataforma, y que son públicos.