Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles; solo funciona entre Niquía-Caribe e Industriales-La Estrella

Por inconveniente técnico con vehículo auxiliar, el metro de Medellín opera de manera parcial entre las estaciones Niquía - Caribe e Industriales - La Estrella.

Con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, la empresa de transporte activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Desde que se notificó la falla en el sistema, el Metro, a través de sus canales oficiales y redes sociales, ha estado actualizando la información y respondiendo las inquietudes de los usuarios que se encuentran “atascados” en las estaciones que se encuentran temporalmente fuera de servicio.

La entidad también sugirió una ruta de trasbordo que puede funcionar para las personas que se deben movilizar desde el norte hacia el sur y viceversa.

La ruta contempla llegar hasta la estación Caribe y tomar allí la línea O de buses hasta Floresta. Desde ese punto, deberán abordar la línea B hasta Cisneros y luego hacer trasbordo a la línea 1 de buses con destino a Industriales, donde podrán retomar el viaje en tren hacia el sur.

La misma alternativa podrá ser utilizada por los pasajeros que se desplacen en sentido sur-norte.