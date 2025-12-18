x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El metro de Medellín tendrá horarios diferentes en Navidad y Año Nuevo; estos son

Este viernes 19 y sábado 20 funcionará hasta más tarde, el 24 y el 31 cerrará más temprano.

  • Descripción: Nuevas máquinas para recargar en el Metro de Medellín, estación Acevedo. Lugar: barrio La Paralela. Fecha de evento: 11/09/2025. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
    Descripción: Nuevas máquinas para recargar en el Metro de Medellín, estación Acevedo. Lugar: barrio La Paralela. Fecha de evento: 11/09/2025. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
El Colombiano
El Colombiano
18 de diciembre de 2025
Pensando en las necesidades de movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá, el metro de Medellín modificará sus horarios comerciales durante algunos días de diciembre. Lo anterior con el fin de que las personas puedan transportarse fácilmente, ahorrando tiempo y dinero, y contribuyendo con el medio ambiente.

Este viernes 19 y sábado 20 de diciembre, como ha ocurrido en las últimas dos semanas, prestará servicio comercial hasta las 12:00 de la noche en las líneas: A, B, T, H, J, K, M y P, garantizando las transferencias.

Las líneas de buses 1, 2, O y el sistema alimentador de Cuencas 3 y 6 no contarán con extensión horaria.

El miércoles 24 y 31 de diciembre el servicio comercial finalizará a las 10:00 de la noche, garantizando las transferencias con las líneas A, B, T, H, J, K, M, P, 1, 2 y O.

Los jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 la operación comercial de la red Metro iniciará a las 05:00 de la mañana, para las líneas A, B, T, 1,2 y 0; y las líneas de cables aéreos en el horario habitual dispuesto para domingos y festivos.

Con el fin de facilitar y agilizar los ingresos, la empresa recuerda a sus usuarios tener recargado su medio de pago, sea la tarjeta Cívica o la App, y los invita a vivir la Cultura Metro en todos los medios de transporte.

Temas recomendados

Metro de Medellín
Movilidad
Metro
Medellín
