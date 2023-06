Menores de edad en Medellín repararon a sus víctimas pidiendo perdón

Fue el caso de Daniel y Gloria*, hijo y madre respectivamente, de 15 y 37 años. Llegaron pasadas las 9 de la mañana porque tenían una cita: conversar sobre el proceso por el que Daniel es hoy investigado. Según cuenta él, las autoridades lo señalan por ser cómplice de extorsión, pero aún no hay una sentencia en firme. La cosa es que en el sistema penal adolescente los menores deben recibir atención incluso previo a la condena. El mecanismo se llama “intervención de apoyo al restablecimiento en administración de justicia”.

Daniel y Gloria ajustan casi un año en este proceso. Sentados en una pequeña oficina, de la mano de dos facilitadores, hacen un examen sobre lo que ha ocurrido hasta el momento: Daniel, un día que estaba haciendo tareas, dejó su casa para acompañar a una vecina a hacer compras. La cuestión es que terminó convirtiéndose, sin tenerlo claro, en cómplice de una extorsión. Esa es la versión que el menor comparte y la que le ha confiado a su mamá.

“Yo estaba haciendo tareas, unos talleres, y la vecina fue a mi casa. Ella me dijo que la esperara, que iba a entregar un celular. La espere y a ella le entregaron un sobre, cuando recibió el sobre llegaron los policías y resulta que ella estaba extorsionando. Y a mí me cogieron como víctima, cómplice, no sé. Pero yo no cogí el celular ni la plata”, cuenta.

Todo ocurrió muy rápido. Ese día llamaron a la mamá que estaba trabajando y no pudo contestar. Luego se enteró el papá, le dijeron que Daniel estaba bajo custodia de Bienestar Familiar y que al día siguiente sería la audiencia. Ni siquiera lograban entender de qué se trataba todo esto.

A Daniel le leyeron los cargos, uno decía: “acompañamiento a cometer un delito” o algo así. De ese episodio recuerda las cosas borrosas. La muchacha con la que estaba cuando la Policía los detuvo asumió toda la responsabilidad, quedó en prisión domiciliaria. Pidió que soltaran a Daniel, pero arreglar las cosas no era tan fácil. Cuando pasó el suceso Daniel estaba en proceso de nivelación para ganar el año. Tenía una por día y ese día era la última. No la pudo hacer, lo cogieron y perdió octavo grado.