Reconocido médico británico murió por aparente sobredosis durante el festival EDC, en Medellín

Una segunda víctima por aparente sobredosis de drogas dejó el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), que se realizó entre sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. En este caso fue el británico, de ascendencia india, Ajay Bhatnagar, de 51 años. De acuerdo con el reporte del caso, Bhatnagar estaba dentro de este evento internacional el pasado domingo cuando comenzó a tener complicaciones médicas por causas relacionadas con el consumo de drogas. Allegados lo trasladaron a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, en el cual lo lograron estabilizar.

Sin embargo, sobre las 5:00 de la tarde del pasado lunes festivo falleció por la complicación de su situación médica, generada por el supuesto consumo en altas dosis de anfetaminas y licor dentro de uno de los escenarios de este evento internacional.

Entérese: Costarricense murió durante el festival de música electrónica EDC en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín Esta es la segunda muerte relacionada con este evento de música electrónica, luego de la ocurrida en la madrugada del domingo con el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, quien falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, por aparentes complicaciones relacionadas con el consumo de drogas. Bhatnagar era un reconocido oncólogo y radioterapeuta que vivía en Estados Unidos con su compañera sentimental. Era doctor en medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), con especialización en administración en empresas de salud de la misma institución.

Ajay Bhatnagar, médico británico de 51 años, era oncólogo y radioterapeuta, y fundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, en Estados Unidos. Falleció tras presentar complicaciones médicas durante el festival EDC, en Medellín, en un caso que las autoridades investigan por una presunta intoxicación. Foto: Redes sociales @dr_rad_ajay

Le puede interesar: Turista australiano sufrió brutal ataque en Laureles luego de salir de festival electrónico en Medellín Entre sus grandes logros estuvo la fundación del Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, Estados Unidos, y participó en varios hospitales del país norteamericano, ya que formó parte de la Alliance Oncology.

En los años recientes venía trabajando con tratamientos para curar el cáncer de próstata con mínimos efectos secundarios como la braquiterapia de próstata, que consiste en poner implantes radiactivos en la glándula prostática para destruir las células de cáncer. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las muertes de este británico y del costarricense dentro de este evento y la razón por la que se produjo un alto consumo de sustancias ilegales en el mismo, de acuerdo con las denuncias hechas por allegados del centroamericano.

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