Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora?

Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que durante la tercera jornada, el pasado viernes, de la estrategia de ahorro de agua aumentó el consumo responsable en Medellín y el Valle de Aburrá. Además, el esfuerzo todavía está lejos de las metas fijadas para enfrentar las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño. Ante estos resultados, analistas se preguntan si será necesario avanzar hacia un racionamiento del servicio de acueducto, si el consumo no disminuye y continúan cayendo los niveles de los sistemas de abastecimiento. Los datos conocidos, hasta ahora, muestran que, aunque hubo una mejora frente a las jornadas anteriores, ninguno de los tres sistemas evaluados alcanzó el ahorro requerido por EPM. En Piedras Blancas, el ahorro llegó a 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros. En La Fe fueron 15 litros, cuando el objetivo es de 70 litros, mientras que en Río Grande el ahorro apenas alcanzó seis litros diarios, también frente a una meta de 70 litros. De acuerdo con la empresa de servicios, durante los fines de semana, es cuando tradicionalmente aumenta el consumo de agua. EPM insiste en que cada litro cuenta y mantiene el llamado a los ciudadanos para evitar desperdicios. Puede leer: Medellín y municipios aledaños se volvieron a rajar en ahorro de agua y la situación es crítica, ¿volverá el racionamiento?

El ahorro de agua sigue muy por debajo de la meta

La estrategia implementada por EPM busca modificar temporalmente los hábitos de consumo mientras las condiciones de los embalses siguen bajo presión. El comportamiento de la tercera jornada muestra avances, pero las brechas continúan siendo amplias. Por ejemplo, el sistema de Piedras Blancas abastece principalmente las zonas nororiental y centro oriental de Medellín. Para este sistema, EPM fijó una meta de ahorro de 92 litros diarios por vivienda o local. Durante la tercera jornada, el ahorro fue de 27 litros diarios. En otras palabras, se logró cerca del 29% de la meta establecida. El resultado todavía es considerado insuficiente por la empresa. Medellín, además, necesita aumentar considerablemente el ahorro para acercarse a los objetivos establecidos, 90 litros en la zona nororiental y 70 litros en el resto de la ciudad, con el propósito de reducir el riesgo de escasez y evitar la suspensión del servicio. El panorama tampoco es alentador en el sistema de La Fe, que suministra agua a las zonas centro y sur de Medellín y a municipios como Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado. Allí, los usuarios consiguieron ahorrar 15 litros diarios por vivienda, frente a los 70 litros establecidos como meta. Esto significa que el ahorro alcanzó poco más de una quinta parte de lo requerido. Por su lado, la situación más rezagada está en el sistema de Río Grande, que atiende las zonas occidental y noroccidental de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota. En este sistema se registró un ahorro de apenas seis litros diarios por vivienda, frente a una meta de 70 litros. En contexto: Medellín suspende los cortes de agua, pero pone una condición: ahorrar 92 litros diarios por hogar

La Alcaldía tiene cinco días para evaluar el consumo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había suspendido inicialmente la medida de racionamiento que estaba prevista para las zonas nororiental y centro oriental de la ciudad. En su lugar, se estableció un plazo de cinco días para observar el comportamiento de los usuarios y determinar si era posible evitar una medida de mayor alcance. Por eso, las próximas jornadas serán determinantes. Si el consumo disminuye y el ahorro se acerca a los objetivos, podría reducirse la presión para aplicar nuevas restricciones. Si ocurre lo contrario, aumentará la posibilidad de avanzar hacia un esquema de racionamiento.

El riesgo que va más allá del agua: la conexión con la energía

Para Rodrigo Yepes Duque, CEO de LogoX, firma especializada en eficiencia energética, el debate no debería concentrarse exclusivamente en cuánto agua están consumiendo los ciudadanos. Su análisis plantea que detrás de la situación existe un riesgo sistémico relacionado con la dependencia que tienen el agua y la energía de una misma infraestructura empresarial. “No es solo el agua. Es que el agua y la energía dependen del mismo operador, y de la misma sequía”. Según Yepes, EPM es el proveedor de acueducto, energía y gas en los 10 municipios del Valle de Aburrá, una región que, de acuerdo con su análisis, concentra alrededor de 3,8 millones de habitantes bajo una misma cadena de suministro. “El agua necesita electricidad para bombear y tratarse”, explicó. Al mismo tiempo, “la energía necesita agua para generarse”, en un país cuya matriz eléctrica tiene una elevada dependencia de la generación hidroeléctrica. Por eso, la sequía puede ejercer presión simultáneamente sobre ambos sistemas. “No son dos crisis paralelas, es una sola causa, golpeando dos sistemas interdependientes, gestionados por el mismo operador”, señaló. Puede leer: Procuraduría sostuvo mesa técnica con EPM para revisar riesgos del “Súper Niño” El análisis citado por Yepes también pone la lupa sobre la distribución territorial del riesgo. Según sus cálculos, Medellín concentra el 63,8% de la exposición regional bajo este esquema de dependencia. Sin embargo, advierte que la discusión no debería quedarse en la capital antioqueña. Bello, Itagüí y Envigado representan conjuntamente más del 26% de la exposición, de acuerdo con el análisis, por lo que cualquier eventual interrupción o restricción de los servicios tendría efectos que trascenderían a los hogares de Medellín. “La base industrial de Itagüí, Envigado y Bello depende 100% de EPM; un racionamiento ahí golpea directamente la producción, no solo los hogares”, afirmó Yepes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas